Regionali Emilia Romagna, sul prime time il carosello elettorale. L’analisi dei Tg

I Tg dal 13 al 17 gennaio – Nel countdown per il voto delle regionali, lo scontro politico si specchia nelle scalette, guadagnando le aperture da metà settimana. Diverse le questioni del contendere, dalla prescrizione alla riforma elettorale, alla data per il voto sul “caso Gregoretti”. L’avvicinarsi delle urne sollecita le testate ad interpellare i leader: si comincia martedì con Matteo Renzi, intervistato dal Tg2 in merito alla prescrizione, e poi sentito giovedì anche da News Mediaset…

LEGGI L’OSSERVATORIO INTEGRALE