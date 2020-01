Processo Cucchi, nuova udienza senza riprese. Fnsi e Usigrai chiedono un incontro al presidente del Tribunale

«La giudice del processo Cucchi ha negato nuovamente le riprese dell’udienza. In questo modo si nega un pezzo importante di racconto ai cittadini, che invece hanno il diritto di sapere tutta la verità sui depistaggi che hanno condizionato le indagini sull’assassinio di Stefano Cucchi. E di certo questo non può avvenire, come è stato fatto, dicendo che l’inevitabile sintesi giornalistica possa nuocere al sereno svolgimento del processo». Lo affermano la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Usigrai che, in una nota congiunta, anticipano che chiederanno un incontro urgente al presidente del Tribunale.