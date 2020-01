Migliaia di luci si accendono a Napoli per Giulio Regeni

Il presidio di Articolo21 sezione Campania aderisce alla manifestazione # VERITÀPERGIULIOREGENI, che si svolgerà alle ore 19 di domani (sabato 25 gennaio) a Napoli, in Pizza del Gesù. Un orario non casuale. Perché alle 19.41 migliaia di luci saranno pronte ad accendersi per ricordare il momento esatto dell’ultimo sms inviato da Giulio Regeni prima di essere sequestrato in Egitto nel 2016, sottoposto nei giorni successivi a feroci torture e assassinato.

“In questi quattro anni – spiegano dal gruppo Napoli Amnesty International — abbiamo continuato giorno dopo giorno a chiedere la verità con iniziative in ogni parte del paese. Continueremo fino a quando ci sarà una verità giudiziaria che coincida con quella storica, che attesti quel “delitto di stato”, ne accerti le responsabilità individuali e le collochi lungo una precisa catena di comando.Quella del 25 gennaio non sarà una semplice manifestazione, ma un abbraccio fortissimo di sostegno di tutta Italia alla famiglia di Giulio”.