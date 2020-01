Elisa Signori Rocchelli e famiglia Rocchelli: al vostro fianco per il Sinodo dei Giornalisti

A Giuseppe Giulietti, presidente della FNSI, ad Articolo 21 e, per loro tramite, al mondo tutto dell’informazione esprimiamo la nostra calorosa adesione al programma del Sinodo d’Assisi e la piena condivisione ai principi che ispirano questo incontro davvero ecumenico nel senso politico, culturale, civile e religioso più ampio del termine.

In quei giorni saremo vicini alla Famiglia Regeni nel IV anniversario del sequestro di loro figlio, una tragedia impunita che continua a scuotere e interrogare la nostra coscienza di cittadini italiani e europei.

Da parte nostra, impegnati nella difesa dell’incolumità e della libertà di espressione di fotografi e giornalisti in pericolo, chiediamo alla FNSI, già al nostro fianco nel processo per l’uccisione in Ucraina di nostro figlio, il fotografo Andrea Rocchelli, di continuare a sostenerci in vista degli sviluppi futuri della vicenda giudiziaria, e della sentenza di primo grado, fatta oggetto di recente di una campagna di gratuita delegittimazione.

Ai giornalisti, alle testate, agli amici che hanno vissuto con noi questo percorso, evitando strumentali polarizzazioni politiche e investendo energie e attenzione in un esercizio di buona stampa esprimiamo tutta la nostra gratitudine e l’augurio di buon lavoro.

Elisa Signori Rocchelli e famiglia Rocchelli