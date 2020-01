Aggressione durante la commemorazione di Acca Larentia, indagato Antonini

Fermare le due giornaliste che stavano filmando la cerimonia di commemorazione di Acca Larentia è costato caro al vicepresidente di CasaPound Andrea Antonini, che da oggi è formalmente indagato per violenza privata in relazione all’aggressione ad una delle croniste. I fatti sono avvenuti il 7 gennaio scorso durante la commemorazione del 42esimo anniversario di Acca Larentia. L’iscrizione sul registro degli indagati di Antonini è arrivata al termine degli accertamenti dei poliziotti della Digos di Roma che nei giorni scorsi, come anticipato da Repubblica, avevano inviato un’informativa in Procura. La prova più importante dell’inchiesta è proprio il video girato quel giorno e nel quale si vede il vicepresidente di CasaPound mentre si avvicina alla cronista e dice “Non le potete fare ‘ste riprese, adesso te la spacco la telecamera”. Subito dopo era scattata l’aggressione. L’episodio, gravissimo, è stato inserito tra quelli elencati dal Presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, nel corso del recente incontro con il viceministro dell’Interno sull’escalation di minacce e aggressioni ai cronisti durante l’esercizio del loro lavoro.

(nella foto un’immagine dell’aggressione di Antonini)