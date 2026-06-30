Giorgia Meloni due obiettivi: prima la legge elettorale poi la presidenza della Repubblica

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Certe interviste fatte ai politici hanno il sapore della messa in scena, dove tutto quello che racconta l’intervistato mai viene messo in discussione dal giornalista, i numeri mai contradetti, anche nel più sprovveduto dei telespettatori nasce il dubbio che l’intervista sia concordata. Come è accaduto ieri sera a Rete 4 nel programma di Nicola Porro, ospite la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove verso la fine è uscito il tema del prossimo presidente della Repubblica con un perfetto assist del conduttore a Meloni: “Se il centrodestra vincerà le prossime elezioni potrebbe accadere che per la prima volta la Repubblica ha un presidente di destra”. La risposta della premier è stata affermativa, ovviamente. Al di là della domanda concordata o meno qui è venuta fuori l’ignoranza, la non conoscenza dei due. Meloni e Porro non avrebbero superato l’esame di Storia Contemporanea. Non è vero che la Repubblica ha avuto solo presidenti di sinistra, alcuni esempi: il primo Enrico De Nicola fu un monarchico convinto, poi un liberale conservatore; il secondo fu Luigi Einaudi che è stato uno storico esponente del Partito Liberale Italiano; senza dimenticare Giovanni Gronchi della sinistra democristiana che fu eletto grazie ai voti del MSI; per non parlare di Francesco Cossiga. Leggere qualche libro in più di Storia per chi è a capo del Governo non sarebbe male, eviterebbe pessime figure. A meno che Giorgia Meloni non intenda quella destra destra che giura sulla Costituzione antifascista, poi si rifiuta di nominare la parola antifascismo, che non condanna il fascisti del terzo millennio di CasaPoud e di Forza Nuova, che alleva giovani neri, come hanno dimostrato le inchieste di Fanpage sulla gioventù meloniana. Il presidente della Repubblica, come ha fatto nei suoi due mandati Sergio Mattarella, deve difendere la Costituzione che è nata dall’antifascismo e dalla lotta di Liberazione dal nazifascismo. Vorrei ricordare alla Meloni, che tanto sta facendo per far passare una nuova legge elettorale che garantisca al centro-destra un secondo mandato per poi poter porre le mani sulla presidenza della Repubblica, mettere in discussione la Costituzione Italiana non porta bene, come ha dimostrato il risultato del referendum sulla Giustizia.

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