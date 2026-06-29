“Il tempo sta scadendo. La situazione della libertà di stampa in Italia si sta deteriorando fino ad un punto di non ritorno. E anche molto rapidamente. Un’allerta lanciata anni fa. E più passa il tempo più si sta componendo il quadro largamente previsto. Questa volta la fotografia è del rapporto annuale pubblicato dal Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF). I punti critici sono sempre gli stessi: l’Italia non si sta adeguando allo European Media Freedom Act e sta ignorando la Direttiva europea contro le querele bavaglio”. E’ quanto afferma Vittorio Di Trapani, Presidente della Fnsi. “Con la sicurezza dei cronisti a rischio crescente per minacce e aggressioni fisiche e digitali: a distanza di un anno una coltre di silenzio ancora avvolge lo spionaggio avvenuto con Paragon. – prosegue Di Trapani – E la Rai, Servizio Pubblico, tenuta in scacco: quando ormai manca un anno alla scadenza del mandato del CdA, la protervia di governo e maggioranza parlamentare impedisce da quasi due anni la nomina del Presidente. Tutto questo in un quadro economico che peggiora, con giornalisti sempre più precari e sottopagati. Di grande rilevanza il riferimento nel Rapporto al mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro giornalistico a 10 anni dalla sua scadenza: anche il Centro di Fiesole sottolinea che questo ha un impatto sulla libertà di informazione. L’Europa non può continuare a ignorare questo attacco, nel cuore dell’Unione, agli standard di diritti e libertà continentali”.
(Nella foto Vittorio Di Trapani)
Di Trapani: libertà di stampa ai minimi termini in Italia, la conferma dal rapporto del Centre for Media Pluralism and Media Freedom
“Il tempo sta scadendo. La situazione della libertà di stampa in Italia si sta deteriorando fino ad un punto di non ritorno. E anche molto rapidamente. Un’allerta lanciata anni fa. E più passa il tempo più si sta componendo il quadro largamente previsto. Questa volta la fotografia è del rapporto annuale pubblicato dal Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF). I punti critici sono sempre gli stessi: l’Italia non si sta adeguando allo European Media Freedom Act e sta ignorando la Direttiva europea contro le querele bavaglio”. E’ quanto afferma Vittorio Di Trapani, Presidente della Fnsi. “Con la sicurezza dei cronisti a rischio crescente per minacce e aggressioni fisiche e digitali: a distanza di un anno una coltre di silenzio ancora avvolge lo spionaggio avvenuto con Paragon. – prosegue Di Trapani – E la Rai, Servizio Pubblico, tenuta in scacco: quando ormai manca un anno alla scadenza del mandato del CdA, la protervia di governo e maggioranza parlamentare impedisce da quasi due anni la nomina del Presidente. Tutto questo in un quadro economico che peggiora, con giornalisti sempre più precari e sottopagati. Di grande rilevanza il riferimento nel Rapporto al mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro giornalistico a 10 anni dalla sua scadenza: anche il Centro di Fiesole sottolinea che questo ha un impatto sulla libertà di informazione. L’Europa non può continuare a ignorare questo attacco, nel cuore dell’Unione, agli standard di diritti e libertà continentali”.