Giornalismo sotto attacco in Italia

Minacce a Nello Trocchia: “Infame, tanto lo sai che muori”. Di Trapani: ora servono fatti, basta parole

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Redazione
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“Il quadro di minacce e intimidazioni rivolte a Nello Trocchia è inquietante. I fatti raccontati questa mattina sul Domani devono destare la massima preoccupazione”. Parole preoccupate quelle espresse in queste ore dal Presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, Vittorio Di Trapani sulle gravissime minacce rivolte al giornalista in relazione alle sue inchieste sulla criminalità organizzata. “Confidiamo in una reazione immediata e adeguata delle istituzioni. – aggiunge Di Trapani – Del resto, i nostri timori per la sicurezza di Nello Trocchia li abbiamo affidati più volte all’Osservatorio cronisti minacciati. Ora le parole non bastano più, servono fatti e azioni.
A tutela di Trocchia, a tutela della libertà di stampa, a tutela del diritto dei cittadini a essere informati”.

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