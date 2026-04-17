Giornalismo sotto attacco in Italia

Assisi adotta la Carta dei bambini, evento con Articolo 21

Articoli
Iside Castagnola
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Articolo 21 incontra gli studenti delle scuole ad Assisi e presenta la “Carta di Assisi dei bambini” nel corso di un evento che mette al centro le parole di un racconto che tenga conto dei valori, dei sentimenti, delle sensibilità dei più piccoli quando soni coinvolti nella cronaca e anche quando sono fruitori della stessa. L’incontro ha visto la partecipazione del coordinatore nazionale Giuseppe Giulietti, dell’assessora Scilla Cavanna, di Roberto Natale e di Padre Enzo Fortunato . Importante il dibattito che ha suscitato il manifesto di educazione digitale sul pensiero critico e l’importanza di un servizio pubblico che combatta le fake news. L’assessora Cavanna si è impegnata ad adottare La Carta e ad affiggerla nei luoghi dell’educazione e della formazione del Comune.

 

 

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