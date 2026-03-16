Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, oltre il depistaggio. Il 17 marzo l’evento a Perugia

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“Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, oltre il depistaggio“. Come rileggere la verità di quell’agguato a 32 anni di distanza e seguendo la sentenza della Corte d’Appello di Perugia. se ne parlerà all’evento del 17 marzo organizzato da Articolo 21 con la Regione Umbria e che è anche corso di formazione dei giornalisti voluto dall’Ordine regionale dell’Umbria. I lavori, presso Palazzo Donini dalle 17, saranno introdotti dai saluti di Stefania Proietti, presidente della Giunta regionale; a seguire Luca Benedetti, Presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Roberto Natale, consigliere di amministrazione della Rai, Paola Spadari, segretaria del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Sono previste le relazioni di Fausto Cardella, già procuratore capo a Perugia, Chiara Cazzaniga della redazione di “Chi l’ha visto?”, Giuseppe Giulietti, coordinatore di Articolo 21, Walter Verini, senatore Pd, componente della Commissione parlamentare antimafia, Mariangela Gritta Grainer, portavoce del comitato #noinonarchiviamo.

Nel corso del dibattito sono altresì previste testimonianze e contributi di Umberto alpi e Ginevra Alpi, Alessandra Ballerini, Flavio Lotti, Giulio Vasaturo, Flavia Paone. Modererà i lavori Francesco Cavalli, regista, scrittore e autore di inchieste su Ilaria e Miran.

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