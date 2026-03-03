Decima edizione concorso giornalistico “Santo della Volpe”

0 0

Si rende noto che nell’ambito delle iniziative previste in occasione dell’edizione 2026 di “Non Ti Scordar di me”, la manifestazione dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 Aprile 1985 di Pizzolungo, organizzata dal Comune di Erice e dall’Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa, l’Ordine dei Giornalisti, il sindacato Usigrai, Liberainformazione e l’associazione Articolo 21, è indetta la DECIMA edizione del concorso giornalistico “Santo della Volpe” riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

In allegato avviso pubblico e lo schema di domanda per partecipare al Concorso.

Gli studenti sono chiamati a redigere un articolo giornalistico sulla seguente traccia: «L’impegno professionale e la passione civile di Santo Della Volpe lo hanno portato, nei lunghi decenni di attività come giornalista del Servizio Pubblico, a documentare le tante morti violente nel nostro Paese, dai caduti sul lavoro alle vittime delle mafie. In tutti i servizi realizzati per la Rai, Della Volpe ha sempre raccolto con discrezione e partecipazione il dolore dei familiari, impegnati nella richiesta di verità e giustizia nelle aule dei tribunali italiani.Il dovere della memoria è oggi più che mai attuale, tanto che da più parti si propone l’inserimento in Costituzione del diritto alla verità. Verità che spesso manca nelle tante tragedie quotidiane che riguardano centinaia di lavoratori che perdono la vita a causa di condizioni di lavoro inadeguate, precarietà, mancanza di sicurezza e negazione dei diritti. Perché ancora oggi il diritto al lavoro è una conquista che non può dirsi definitiva, ma richiede costante tutela e applicazione. A partire dalla lezione di Santo Della Volpe, si invitano i candidati a esprimere una riflessione e un racconto sulle condizioni di lavoro nel territorio in cui vivono, documentando le difficoltà di attuazione di quanto sancito dall’art. 1 della Costituzione italiana: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”».

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 24 marzo 2026.

Nell’auspicare la massima diffusione dell’iniziativa si rende noto inoltre che, come nelle precedenti edizioni, è previsto che ai vincitori venga corrisposto un premio in denaro, messo a disposizione dalla FNSI.

Si comunica, infine, che al seguente link: https://www.comune.erice.tp.it/it/news/decima-edizione-del-concorso-giornalistico-santo-della-volpe (in cui sono consultabili anche il bando ed il modello allegati) saranno inserite le ulteriori comunicazioni relative al concorso.

