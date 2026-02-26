Giornalismo sotto attacco in Italia

Sfruttamento rider scoperto grazie ai giudici indipendenti

Opinioni
Massimo Marnetto
0 0

È grazie ai giudici indipendenti, che grandi società di consegna a domicilio dovranno rispettare i loro rider con modalità di lavoro e retribuzioni dignitose. La destra, invece, vuole introdurre le ”priorità investigative”, a valle della vittoria del sì al referendum. Mi chiedo: se  il pm dovesse seguire il ”copione” dettato dal Ministero, a che punto della lista starebbe il caporalato, visto che questi schiavi sono stati percepiti come normali, fino alla sveglia dei giudici?

È solo grazie alla sensibilità costituzionale (art. 36 della Carta) della Procura di Milano, che è emerso lo sfruttamento di questi invisibili. Ecco perché voterò No: perché non voglio che inizi una regressione dell’attività delle Procure impegnate solo contro i reati ad ‘’alto clamore sociale’’, senza più attenzione per i torti patiti dai più deboli. Non voglio le toghe – questa volta sì – ‘’politicizzate’’ dalle indicazioni dei partiti al potere. Voglio una giustizia che continui a prendere l’iniziativa per salvare dal sopruso i lavoratori più sfruttati. E questo mi suscita una profonda riconoscenza verso le Madri e i Padri costituenti, che – nella loro visione della dignità del lavoro – non hanno dimenticato nessuno.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

L’invincibilità dei “melones” è finita a Sanremo

Roberto Bertoni

“Proponga soluzioni realistiche e popolari”. Lettera aperta a Elly Schlein

Pietro Criscuoli

Le due repubbliche

Sauro Mattarelli

Sull’autobus della vergogna

Sauro Mattarelli

Il vero bersaglio del referendum è l’uguaglianza

Massimo Marnetto

A Catania la Piazza delle Tre Culture

Francesco Nicolosi Fazio
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.