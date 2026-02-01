Giornalismo sotto attacco in Italia

Salvatore Borsellino aderisce al Comitato Società civile per il No

“È indispensabile votare tutti e votare NO per opporsi ad una modifica della nostra Costituzione che ne altera uno dei principi fondamentali, quello dell’equilibrio dei poteri, ottenuta tramite procedimenti non conformi, per l’eliminazione di qualsiasi confronto parlamentare, alle stesse procedure costituzionali”. Lo afferma Salvatore Borsellino annunciando la sua adesione al Comitato Società Civile per No.

La sua adesione non arriva da sola ma con lui l’intera organizzazione delle Agende Rosse.

Afferma, infatti, Borsellino: “Il Direttivo delle Agende Rosse, associazione impegnata da anni nel campo dell’antimafia attiva e nella lotta per la Verità e la Giustizia sulla stage di Via D’Amelio e su tutte le altre stragi di quel percorso eversivo teso a cambiare gli equilibri politici del nostro paese, ha votato all’unanimità l’adesione al Comitato Società Civile per il NO nel referendum Costituzionale, nella convinzione che la difesa della nostra democrazia, della nostra Costituzione e dell’indipendenza della magistratura, siano obiettivi irrinunciabili e richiedano una lotta congiunta di tutti quelli che questi valori hanno nel cuore e si oppongono ad un sistema di potere che sta cercando di distruggerli”.

