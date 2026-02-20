Giornalismo sotto attacco in Italia

Mario Paciolla: il 22 febbraio appuntamento al Museo del Balì

Domenica 22 febbraio alle ore 17:00, il Museo del Balì di Saltara ospita l’ultimo appuntamento di Macchie e Inchiostri.
Un incontro dedicato alla ricerca della verità sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante ONU scomparso in Colombia nel 2020.
Interverranno Pino Paciolla e Anna Motta, i genitori di Mario, che racconteranno la loro instancabile battaglia per la giustizia.
Antonio Musella, giornalista di Fanpage.it ed esperto di diritti umani.
Maria Letizia Fucci, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.
Modera l’incontro: Marco Labbate.
Un dialogo necessario su diritti, sicurezza e responsabilità internazionale.

