Giornalismo sotto attacco in Italia

L’attacco contro Articolo21 è sguaiato e disinformato

Articoli
Vittorio Di Trapani
Parliamo di una Associazione con quasi 25 anni di storia, che è sempre stata dalla parte dei diritti, delle libertà, di chi non ha voce, della Costituzione.
E forse è proprio questa attività incessante che disturba qualcuno.
Articolo 21 ha partecipato a un bando pubblicato dall’Ordine dei Giornalisti, presentando progetti e ottenendo un finanziamento.
Come del resto anche altre associazioni.
Discussione chiusa.
Tutto il resto è insofferenza verso il diritto di critica. Il diritto di protesta. La difesa della libertà di stampa.
Ecco perché oggi c’è ancor più bisogno di Articolo 21, alla quale vanno i miei ringraziamenti per l’impegno quotidiano e incessante

