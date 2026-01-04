Il tentativo di bloccare Report e il servizio sulle stragi e il ruolo dei servizi. Con l’ombra di Stefano Delle Chiaie

0 0

Da qualche ora circola la notizia del tentativo di bloccare la puntata di Report prevista per questa sera, che contiene un’inchiesta di Paolo Mondani sul coinvolgimento dei neofascisti nelle stragi del ’92-’93.

Si sa che Mondani è un giornalista serio e rigoroso, per questo poco amato dai corrotti di ogni risma: Nel suo nuovo servizio, per quel che è dato sapere, torna sulle stragi che qualcuno vorrebbe cancellare e sui rapporti tra servi segreti interni, loggia P2 e fascisti con un focus sul ruolo di Stefano Delle Chiaie.

“Come sempre queste inchieste giornalistiche sono ritenute urticanti – dice il coordinatore di Articolo 21, Giuseppe Giulietti, a nome di tutta l’associazione – da chi non vuole che si torni su alcuni dei misteri irrisolti d’Italia, che pesano ancora sulla nostra vita quotidiana. Ci si augura che in Rai ritrovino un po’ di dignità e mandino in monda la puntata altrimenti chiederemo che venga proiettata in tutte le piazze italiane perché si comprendano i motivi del tentativo, speriamo non riuscito, di oscurarla. E al contempo ci auguriamo che tutte le forze politiche, sociali e sindacali vogliano alzare la voce e promuovere iniziative unitarie”.

Tra le stragi affrontate nell’inchiesta giornalistica di Report c’è anche quella di via D’Amelio, i cui sviluppi recentissimi sono ricostruiti in un post di oggi di Salvatore Borsellino. Che riportiamo a seguire: “All’udienza del 22 settembre 2025 davanti alla Gip di Caltanissetta dottoressa Graziella Luparello, il mio difensore, chiedendo il rigetto della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha chiesto anche l’acquisizione di tutti i verbali di colloquio investigativo effettuati dal sostituto procuratore nazionale antimafia Gianfranco Donadio nel 2007 con Alberto Lo Cicero, Maria Romeo e Walter Giustini. Con ordinanza del 19 dicembre 2025 la Gip di Caltanissetta, accogliendo le richieste del mio difensore, ha rigettato la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica e ha ordinato alla stessa Procura della Repubblica ulteriori indagini. Va da sé che la dottoressa Luparello ha anche disposto l’acquisizione dei verbali di colloquio investigativo effettuati dal dottor Donadio, visto anche che alla stessa udienza del 22 settembre 2025 è stato lo stesso Procuratore aggiunto dottor Pacifico, in subordine, a chiederne l’acquisizione integrale. E’ dunque con grande soddisfazione che apprendo che nella puntata di Report di stasera saranno finalmente conosciuti i contenuti di quei colloqui investigativi e tutte le nuove risultanze, come detto convalidate dall’ordinanza di un giudice terzo, sulla pista nera sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Per questo, è bene che Report di stasera vada in onda e possa essere seguita con grande attenzione da tutti i cittadini desiderosi di verità e giustizia sulle stragi del 1992″.

