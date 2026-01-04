Giornalismo sotto attacco in Italia

Ranucci: saremo in onda nonostante Gasparri

“Il senatore Gasparri con le sue agenzie sta cercando di fermare l’inchiesta di questa sera sulle stragi di mafia. Ma Report andrà in onda regolarmente e manderà in onda gli audio rimasti per circa 20 segreti dove Alberto Lo Cicero, autista del boss Mariano Tullio Troia, parla della presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia Nazionale, a Capaci, e di sopralluoghi pochi giorni prima della strage dove è stato posto l’esplosivo. Un’inchiesta a firma di Paolo Mondani. A partire dalle ore 20.30 su Rai3 e su RaiPlay”

Così il direttore di Report Sigfrido Ranucci ha annunciato che la trasmissione di questa sera andrà in onda con tutti i contenuti previsti.

