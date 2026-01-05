Da San Vittore ad “HAIR”: alla sartoria del carcere milanese affidato il restyling del musical HAIR in scena a Milano

0 0

Fino all’11 gennaio a Milano (Teatro Carcano) è in scena “HAIR The Tribal Love – Rock Musical”, per la regia di Simone Nardini e la produzione Simone Nardini MTS Entertainment in collaborazione con Déjà Donné e il supporto di Teatro Carcano di Milano, Imbonati11 Art Hub e MTS – Musical! The School.

Lo spettacolo, che riprende l’acclamata produzione di MTS Entertainment interrotta dalla pandemia, è in una versione completamente rinnovata, con un cast di giovani interpreti, selezionati attraverso quattro mesi di audizioni, tra più di 300 talenti con background artistici diversi, provenienti da tutta Italia.

Una edizione che ha una particolarità: in occasione di questa nuova edizione, la produzione ha deciso di affidare il restyling dei costumi e della scenografia alla sartoria delle detenute di San Vittore. Una scelta che nasce dalla volontà di promuovere l’inclusione e l’abbattimento dei muri, sottolineando il messaggio stesso dello spettacolo di pace universale e di libertà incondizionata, priva di qualsiasi giudizio.

Inoltre, in via del tutto eccezionale, nella sola data del 6 gennaio al Teatro Carcano Jacopo Sarno sarà special guest star come interprete del ruolo di Claude. Jacopo Sarno, primo artista non americano della Walt Disney Records, è stato protagonista di numerose serie Disney, come Quelli dell’Intervallo, ed è stato interprete di celebri musical, come la versione italiana teatrale di High School Musical e, più recentemente, di Casanova Operapop di Red Canzian.

Dopo le repliche al Teatro Carcano, lo spettacolo proseguirà la tournée in diverse città italiane, offrendo al pubblico l’opportunità di sperimentare l’intensità e la magia di HAIR.

“Abbiamo scelto di programmare “Hair” – spiega il regista Simone Nardini – non solo perché quest’anno il focus del Teatro Carcano è il rifiuto della guerra, ma anche perché ci riporta ad un clima di ideali positivi, inclusivi, solari che in questo momento storico sembriamo avere smarrito. Riascoltare quei testi nella prossimità fisica che crea il teatro, comprenderli appieno grazie alla versione in italiano, diventa quasi un atto di fiducia nel futuro”.

Mariangela Pitturru – programmazione e coordinamento artistico Teatro Carcano: “Oggi, come allora, esistono ancora tanti Vietnam e tanti giovani con la voglia di liberarsi dalla schiavitù commerciale della Società. “HAIR The Tribal Love-Rock Musical”, coinvolge ancora le platee dopo oltre 50 anni dal suo debutto a Broadway in un momento storico sicuramente più difficile di quello narrato. Quante guerre sono state combattute dopo il Vietnam? Quante guerre sono in corso oggi nel mondo?”.

SCHEDA

HAIR è una produzione Simone Nardini MTS Entertainment in collaborazione con Déjà Donné e il supporto di Teatro Carcano di Milano, Imbonati11 Art Hub e MTS – Musical! The School.

Sotto la guida esperta di Simone Nardini, che cura regia, scene e costumi, lo spettacolo si arricchisce delle coreografie di Valentina Bordi e della direzione canora di Eleonora Mosca. Una band dal vivo, diretta da Eleonora Beddini, accompagna le performance in un’ambientazione immersiva, che coinvolgerà il pubblico in un’esperienza teatrale unica. Le canzoni iconiche, come Aquarius, Hair, Let the sunshine in e Hippie Life, saranno in inglese, mentre gli altri brani del musical sono stati appositamente tradotti in italiano.

foto © 2025 Memory Slash Vision studios

