Giornalismo sotto attacco in Italia

Ore di angoscia e trepidazione a casa Trentini

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Sono ore di angoscia e trepidazione a casa Trentini in attesa di conoscere quando le carceri saranno aperte e Alberto potrà rientrare.
Dopo l’invasione illegale di Trump, forse spetterà al nuovo governo in carica prendere la decisione. Oggi abbiamo appreso, tramite il nostro Loris Mazzetti, responsabile del presidio di Articolo21 Bologna, che, nei giorni scorsi, il cardinal Zuppi ha chiamato la mamma, Armanda Colusso Trentini, per esprimere affetto, vicinanza e operosa solidarietà. Un grazie al cardinal Zuppi sempre sensibile e disponibile. Confidiamo anche in lui e nella chiesa; proprio oggi Papa Leone nell’Angelus ha chiesto il ripristino della sovranità e della pienezza dei diritti.
Ora non resta che aspettare e continuare ad illuminare Alberto trentini, sino all’unica attesa telefonata, quella che annuncerà il suo ritorno a casa.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Ranucci: saremo in onda nonostante Gasparri

Redazione

Il tentativo di bloccare Report e il servizio sulle stragi e il ruolo dei servizi. Con l’ombra di Stefano Delle Chiaie

Redazione

Se Robert Prevost è il secondo Papa sudamericano. Le parole sul Venezuela

Riccardo Cristiano

Nessun giornalista internazionale entrerà a Gaza e la “legge Al Jazeera” viene prorogata fino al 2027

Angela Iantosca

Festa e catastrofe: Crans-Montana come paradigma delle fragilità sociali della tarda modernità

Eleonora De Nardis

L’Italia ha l’obbligo di condannare questo atto di guerra non dichiarata

Franco Astengo
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.