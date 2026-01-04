0 0

Sono ore di angoscia e trepidazione a casa Trentini in attesa di conoscere quando le carceri saranno aperte e Alberto potrà rientrare.

Dopo l’invasione illegale di Trump, forse spetterà al nuovo governo in carica prendere la decisione. Oggi abbiamo appreso, tramite il nostro Loris Mazzetti, responsabile del presidio di Articolo21 Bologna, che, nei giorni scorsi, il cardinal Zuppi ha chiamato la mamma, Armanda Colusso Trentini, per esprimere affetto, vicinanza e operosa solidarietà. Un grazie al cardinal Zuppi sempre sensibile e disponibile. Confidiamo anche in lui e nella chiesa; proprio oggi Papa Leone nell’Angelus ha chiesto il ripristino della sovranità e della pienezza dei diritti.

Ora non resta che aspettare e continuare ad illuminare Alberto trentini, sino all’unica attesa telefonata, quella che annuncerà il suo ritorno a casa.

