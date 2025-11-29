Magistratura democratica: l’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa atto vile e intollerabile

0 0

Magistratura Democratica interviene su quanto accaduto a Torino. “La violenta irruzione nella sede del quotidiano La Stampa è un atto brutale, vile, intollerabile, che ha come precedenti solo le aggressioni fasciste e naziste ai giornali sgraditi. – si legge in una nota – Gli autori dell’atto vandalico diretto contro la libertà di stampa sono ai nostri occhi “antagonisti” solo della ragione e della civile convivenza. Ai giornalisti ed a tutti i lavoratori del giornale aggredito va la nostra piena solidarietà”.

