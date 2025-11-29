Giornalismo sotto attacco in Italia

Assalto al quotidiano “La Stampa”. Articolo21: “Un attacco gravissimo all’informazione”

Articoli
Redazione
0 0

Ieri a Torino l’irruzione di un centinaio di manifestanti all’interno della redazione centrale del quotiduano “La Stampa” e in via Lugaro a Torino.

“Un attacco gravissimo all’informazione e ancora più vile scrive il quotidiano perché accade nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa della qualità dell’informazione democratica, libera e plurale.

Senza che le forze dell’ordine lo impedissero, i manifestanti in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna hanno forzato due porte della sede, e al grido di «Giornalista terrorista, sei il primo della lista» hanno invaso la redazione, imbrattato i muri con scritte e buttato all’aria libri e carte preziose che usiamo quotidianamente per il nostro lavoro. Un violento attacco al nostro giornale e all’informazione tutta”.

Articolo21 esprime solidarietà ai colleghi e respinge fermamente ogni attacco alla libertà di informazione

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La premier vuole il premierato entro gennaio 2026

Daniele Biacchessi

Quando è l’Europa a diventare una fake news

Vincenzo Vita

La lenta morte della Palestina

Riccardo Cucchi

“Unità” e “pace”. Le parole d’ordine del primo viaggio apostolico di Leone XIV

Riccardo Cristiano

A proposito di astensione. La battaglia per il voto fuori sede per chi lavora o studia lontano da casa (al Sud)

Graziella Di Mambro

Portato in Cpr per le sue idee sulla Palestina, l’assurda storia dell’Imam di Torino

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.