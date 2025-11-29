Assalto al quotidiano “La Stampa”. Articolo21: “Un attacco gravissimo all’informazione”

0 0

Ieri a Torino l’irruzione di un centinaio di manifestanti all’interno della redazione centrale del quotiduano “La Stampa” e in via Lugaro a Torino.

“Un attacco gravissimo all’informazione e ancora più vile scrive il quotidiano perché accade nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto di lavoro e a difesa della qualità dell’informazione democratica, libera e plurale.

Senza che le forze dell’ordine lo impedissero, i manifestanti in parte a volto scoperto e in parte con passamontagna hanno forzato due porte della sede, e al grido di «Giornalista terrorista, sei il primo della lista» hanno invaso la redazione, imbrattato i muri con scritte e buttato all’aria libri e carte preziose che usiamo quotidianamente per il nostro lavoro. Un violento attacco al nostro giornale e all’informazione tutta”.

Articolo21 esprime solidarietà ai colleghi e respinge fermamente ogni attacco alla libertà di informazione

