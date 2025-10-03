Nino Lisi, una vita per gli altri Città della Scienza. Napoli, 13 ottobre

Nino Lisi, una vita per gli altri, Città della Scienza
13 ottobre 2025 dalle ore 15 alle 18.30, Sala Archimede, Via Coroglio, 57 Napoli
Ore 15: Perché siamo qui Roberta Lisi
Saluti dei dirigenti, dei lavoratori e delle lavoratrici di Città della Scienza
Ore 15.15 L’altro Mezzogiorno
Giuseppe Avallone (Laboratorio per la manutenzione dell’intelligenza), Antonio Bassolino (già sindaco di Napoli), Emanuela Bocchetti (Città della Scienza), Ugo Leone (Università Federico II Napoli), Nicola Ricci (segretario generale Cgil Napoli Campania).
Ore 16.15 Democrazia è libertà
Paolo Borrometi (giornalista), Marco Brazzoduro (Cittadinanza e Minoranze), Tommaso Di Francesco (Il Manifesto), Adriano Giannola (Svimez), Giuseppe Giulietti (Articolo 21), Giovanni Russo Spena (Giuristi Democratici).
Ore 17.15 Conta solo la pace
Pietro Barrera (www.paceinmovimento.it), Luisa Morgantini AssopacePalestina), Massimo Silvestri (Amistrada), Vincenzo Vita (presidente Aamod), Arturo Scotto (deputato Pd).
Coordina Altero Frigerio, giornalista