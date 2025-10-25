Giornalismo sotto attacco in Italia

Libertà di informazione e diritti alla manifestazione della Cgil

Articoli
Vincenzo Vita
0 0

A Roma grande manifestazione promossa dalla Via Maestra con la Cgil contro la manovra di bilancio. Articolo21 era in piazza e ha aderito. Molto applaudito l’intervento in collegamento video dí Sigfrido Ranucci, cui Maurizio Landini ha espresso la massima solidarietà. Il segretario generale della Cgil ha attaccato il governo nel comizio di chiusura per l’occupazione della Rai e dei mezzi di informazione, nonché per i tagli selvaggi al cinema e allo spettacolo dal vivo. Una fiumana umana, partita da piazza della Repubblica ha riempito S.Giovanni. Una giornata piena di forza soggettiva e inquieta per una Legge di bilancio lontana da tutte le richieste sindacali: dalla sanità, ai contratti mai chiudi, all’iniquità delle politiche fiscali. Una mobilitazione densa di contenuti alternativi contro una destra autoritaria e priva di idee

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Ranucci su palco Cgil: “Libertà di stampa non riguarda solo chi scrive, ma anche chi legge”

Redazione

Giornalismo intimidito e magistratura assediata. “Mala tempora” sulla sorte della nostra democrazia

Antonio Esposito

Il diritto che previene: la nuova frontiera della responsabilità d’impresa fa di etica e parità di genere i suoi vessilli 

Eleonora De Nardis

Quel guanto finito nella melma…

Paolo Borrometi

Chi teme le indagini su Mattarella? Incendiata la sede di “42 Parallelo” a Roma

Davide Mattiello

Le liste di proscrizione di Facci del Giornale

Daniele Biacchessi
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.