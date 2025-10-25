Libertà di informazione e diritti alla manifestazione della Cgil

0 0

A Roma grande manifestazione promossa dalla Via Maestra con la Cgil contro la manovra di bilancio. Articolo21 era in piazza e ha aderito. Molto applaudito l’intervento in collegamento video dí Sigfrido Ranucci, cui Maurizio Landini ha espresso la massima solidarietà. Il segretario generale della Cgil ha attaccato il governo nel comizio di chiusura per l’occupazione della Rai e dei mezzi di informazione, nonché per i tagli selvaggi al cinema e allo spettacolo dal vivo. Una fiumana umana, partita da piazza della Repubblica ha riempito S.Giovanni. Una giornata piena di forza soggettiva e inquieta per una Legge di bilancio lontana da tutte le richieste sindacali: dalla sanità, ai contratti mai chiudi, all’iniquità delle politiche fiscali. Una mobilitazione densa di contenuti alternativi contro una destra autoritaria e priva di idee

