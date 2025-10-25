Giornalismo sotto attacco in Italia

Giornalismo intimidito e magistratura assediata. “Mala tempora” sulla sorte della nostra democrazia

Articoli
Antonio Esposito
0 0

Il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di “Report” di RAI 3, è stato vittima di un grave attentato dinamitardo che ha distrutto l’auto parcheggiata sotto casa. Da destra e da sinistra vi sono state dichiarazioni di solidarietà e tutti hanno gridato all’attentato contro la libertà di stampa e di informazione. Anche la premier Meloni ha espresso solidarietà a Ranucci ed ha aggiunto che “la libertà di stampa e l’informazione sono valori irrinunciabili della nostra democrazia che continueremo a difendere”. Ha anche inviato alla manifestazione a sostegno di Ranucci, organizzata dal capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte “Per una stampa libera”, una delegazione del suo partito tra i quali il responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli e il capo-gruppo alla Camera Galeazzo Bignami (non proprio amici della stampa !!).

Si tratta della stessa Meloni che, temendo le domande “scomode” che potrebbero “sbugiardarla”, rifiuta sistematicamente di parlare con i giornalisti (ad esclusione di monologhi con il servizievole Vespa), e che è a capo di una classe politica (il centro-destra) che ha, in più occasioni, attaccato – con innumerevoli querele e accuse di faziosità – Ranucci e le sue trasmissioni per inchieste scomode su temi di interesse politico e governativo.

In realtà, il grave episodio in questione non è un attentato alla libertà di stampa e di informazione, bensì un atto intimidatorio nei confronti di Ranucci perché rappresenta uno degli ultimi epigoni del giornalismo d’inchiesta, di quel giornalismo che – tramite ricerca e analisi accurate di dati e fonti verificate – indaga in profondità su fatti deliberatamente nascosti da chi è in posizione di potere, e porta alla luce ingiustizie sociali, corruzione, crimine organizzato, scandali finanziari, economici, politici e ambientali. Si tratta di quel tipo di giornalismo a cui la Corte di Cassazione (ord. N° 30522/2023) ha riconosciuto “il ruolo civile e utile alla vita democratica che deve esistere ed essere tutelato come capacità di stimolo nei confronti della collettività”.

Quindi, si è in presenza di attacco al giornalismo di inchiesta (raro) e al giornalismo “libero” (anch’esso divenuto altrettanto raro) e non alla libertà di stampa “tout court”, poiché la maggior parte dei mezzi di informazione è nelle mani di grandi gruppi imprenditoriali, di potenti imprenditori nella sanità privata, anche con cariche politiche, di ricchissimi immobiliaristi, che si sono sempre posti a strenua difesa di chi, di volta in volta, detiene il potere, avvalendosi di falange di giornalisti pronti a svolgere opera di disinformazione e spesso a contribuire a campagne di stampa finalizzate a delegittimare avversari politici, magistrati, giornalisti scomodi, scrittori e storici fortemente critici contro il potere.

Solo al giornalismo di inchiesta (raro) e al giornalismo “libero” (poco) può essere attribuita legittimamente la definizione di “cane da guardia del potere” per il suo ruolo vitale di monitorare, controllare e denunciare abusi di potere, portando alla luce (anche con il rischio di gravi pericoli) i segreti più pericolosi di grandi imprese, di partiti, di clan criminali che il potere non vuole che vengano a conoscenza della collettività, garantendo così la trasparenza e la responsabilità delle istituzioni.

Un giornalismo “libero”, (tanto più se è di inchiesta), intimidito e imbavagliato e una magistratura oramai assediata, rappresentano chiari sintomi che presagiscono l’avvento di “mala tempora” sulla sorte della nostra democrazia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Ranucci su palco Cgil: “Libertà di stampa non riguarda solo chi scrive, ma anche chi legge”

Redazione

Libertà di informazione e diritti alla manifestazione della Cgil

Vincenzo Vita

Il diritto che previene: la nuova frontiera della responsabilità d’impresa fa di etica e parità di genere i suoi vessilli 

Eleonora De Nardis

Quel guanto finito nella melma…

Paolo Borrometi

Chi teme le indagini su Mattarella? Incendiata la sede di “42 Parallelo” a Roma

Davide Mattiello

Le liste di proscrizione di Facci del Giornale

Daniele Biacchessi
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.