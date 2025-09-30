“The Voice of Hind Rajab” a Orvieto il primo ottobre

Domani sera (primo ottobre), alle 20, presso il cinema Corso, promosso da Articolo 21 e dal coordinamento della Palestina, “The Voice of Hind Rajab”. Diretto da Kaouther Ben Hania (nominata agli Oscar per Four Daughters), il docudrama ricostruisce la storia di Hind Rajab, bambina palestinese di 5 anni uccisa a Gaza nel 2024 insieme ad altri sei membri della sua famiglia e due paramedici accorsi in suo aiuto, utilizzando registrazioni vocali reali tra lei e la Croce Rossa. Il film analizza le comunicazioni tra la famiglia e le autorità durante l’attacco, evidenziando ritardi nelle risposte umanitarie e procedure militari non rispettate. Basato su documenti ufficiali, il film offre una ricostruzione dettagliata di un caso emblematico del genocidio in corso a Gaza, fondamentale per comprendere la realtà delle brutali operazioni israeliane in Palestina al di là della propaganda sionista sventolata ai quattro venti ogni giorno dai mezzi di comunicazione occidentali.