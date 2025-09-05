Buon vento Global Sumud Flotilla

“Illuminare le periferie”. Firenze, sabato 6 settembre

Un evento lungo tre giorni che tiene insieme tante cose: una riflessione sul presente e il futuro cooperazione internazionale, sul mestiere di giornalista nel raccontare il mondo, soprattutto quando il mondo è in fiamme e, infine la musica, quella lingua universale che unisce e ci fa sperare in un futuro comune di pace. Sarà tutto questo il contenitore “Illuminare le periferie” organizzato da COSPE, associazione sostenuta da Fondazione CR Firenze, dal 4 al 6 settembre a Firenze, nell’ambito del programma dell’Estate Fiorentina 2025 promossa dal Comune di Firenze. 

Oltre all’incontro internazionale dei/delle cooperanti COSPE (4-5 settembre), due sono gli eventi pubblici previsti per la giornata del 6 settembre: la presentazione della settima edizione del rapporto “Illuminare le periferie. Gli esteri dimenticati dai Tg”, il racconto quali-quantitativo su come le principali testate televisive italiane parlano degli esteri (con uno speciale su Gaza e la Palestina), e un concerto dal titolo “Accordi. Musica di Pace”, un evento speciale in collaborazione con Les Mi-Ladies, Benedetta Manfriani, cantante e direttrice del coro CONfusion, e con il contributo tecnico della Scuola di musica di Fiesole. Il concerto vedrà la partecipazione speciale di Kike Riascos,musicista e attivista colombiano che, attraverso l’arte, cerca di ricostruire con i/le giovani e la società civile del suo paese, quel tessuto sociale distrutto da decenni di conflitto interno, e aiutare il complesso percorso di pace e riconciliazione interna che la Colombia sta affrontando.

L’obiettivo dell’incontro internazionale (che si svolgerà il 4 e 5 settembre a Villa Quiete di Firenze) è quello di condividere l’idea di cooperazione internazionale, anche alla luce della nuova pianificazione strategica di COSPE, che vogliamo mettere in campo e come affrontare le sfide che ci attendono in scenari politici e sociali che mutano sempre più velocemente: cambiamenti climatici, nuove economie, diritti umani, femminismo intersezionale, decolonizzazione, intergenerazionalità,  giustizia e democrazia saranno questi i temi attorno cui lavorare e costruire dei piani di lavoro concreti che, insieme alle associazioni locali dei 22 paesi in cui lavoriamo, permetteranno di arrivare al cambiamento.

Alla conclusione di questo percorso, il 6 settembre (9.30 – 13.00 -Sala Pegaso – Palazzo Sagrati Strozzi, piazza del Duomo, 20, Firenze dalle ore 9.30) si svolgerà l’incontro “Illuminare le Periferie. Gli esteri nei TG Italiani. Speciale su Gaza e riflessioni deontologiche per il giornalismo italiano”. Promosso da COSPE in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, USIGRAI, FNSI, in collaborazione con Articolo 21 e l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, l’evento intende presentare i risultati dell’ultimo report (relativo a un monitoraggio che va dal gennaio 2024 al giugno 2025) e approfondire la qualità e l’equilibrio della rappresentazione del Sud Globale (Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia), dedicando un focus specifico all’analisi della narrazione del conflitto israelo-palestinese, con particolare attenzione a Gaza. L’evento, valido per crediti giornalistici deontologici, è aperto al pubblico ed ha il patrocinio della Regione Toscana. Tra gli/le ospiti: Nello Scavo (Avvenire), Barbara Serra (Sky News), Giammarco Sicuro (Rai), Safwat Kahlout (Al Jazeera Gaza), Luciana Borsatti (analista e giornalista Huffington Post), Giuseppe Giulietti (Articolo 21).

La sera del 6 settembre (ore 19.00, Abbazia di San Miniato al Monte) si svolgerà il concerto “ACCORDI. Musica di Pace”.  Un viaggio musicale che, attraverso la scelta e la reinterpretazione dei brani della musica popolare delle diverse tradizioni musicali del mondo, toccherà temi universali. A fare da filo conduttore le note, le culture, le lingue e le storie di quelle popolazioni che maggiormente hanno subito situazioni di marginalità, ingiustizia e discriminazione, dalla Palestina alla Colombia. Saranno la pianista italo–senegalese Oumoulkhairy Carroy, la violista cubana Lidia Romero Rodriguez e dalla sassofonista italiana Giada Moretti, Benedetta Manfriani, cantante e direttrice del Coro Confusion, insieme all’ospite speciale, Kike Riascos, musicista colombiano e virtuoso della marimba, a guidarci in un percorso sonoro originale e pensato per l’occasione.

