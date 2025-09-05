“Fermiamo la barbarie”. Sabato 6 settembre flash mob a Lecce per la Palestina

0 0

Un flash mob per esprimere solidarietà al popolo palestinese, per chiedere di fermare la barbarie in corso a Gaza e per sostenere l’azione umanitaria e pacifica della Global Sumud Flotilla. Anche Lecce risponde alla giornata di mobilitazione nazionale lanciata dalla Cgil nazionale, dal titolo “Fermiamo la barbarie”, con una manifestazione in piazza Sant’Oronzo, in programma sabato 6 settembre a partire dalle ore 18. Gli organizzatori invitano i manifestanti, che formeranno una catena umana, a indossare una maglia bianca. La manifestazione intende augurare “buon vento” alla missione umanitaria internazionale organizzata da Global Sumud Flotilla, che proverà a consegnare aiuti alla popolazione palestinese, affamata dall’assedio e dal blocco navale imposto da Israele e che la flotta vuole pacificamente forzare. Terminata la breve e simbolica azione del flash mob, sono previste alcune testimonianze. Racconteranno la propria esperienza a Gaza lo psicologo e operatore umanitario per Medici Senza Frontiere, Davide Musardo, e il mediatore culturale palestinese Wissam Moustapha. Previsto anche un intervento dell’imam di Lecce, Saiffedine Maaroufi. Il flash mob si inserisce nella lunga scia di manifestazioni a sostegno della Palestina, organizzate da anni in provincia di Lecce e che proseguiranno nelle prossime settimane anche a sostegno della missione della Freedom Flotilla Italia, che a breve salperà dal porto di Otranto. Di fronte alla tragedia ed alla barbarie in corso in Palestina non è possibile restare in silenzio, per questo facciamo appello a tutti le lavoratrici e i lavoratori, studentesse e studenti, cittadine e cittadini, associazioni, movimenti, partiti politici e rappresentanti delle istituzioni, sindaci in testa, a partecipare per mostrare che la maggioranza degli italiani pretende che il Governo si schieri dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale.

