Buon vento Global Sumud Flotilla

Iniziative Articolo21 Alte Marche su Gaza, uccisione Toni-De Palo e Alpi-Hrovatin. Sabato 6 settembre

Articoli
Redazione
0 0

A 45 anni dall’uccisione dei due giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, l’Associazione Articolo 21 Alte Marche ha voluto ricordare anche gli altri due colleghi Ilaria Alpi e Miriam Hovratin uccisi anche loro nell’espletamento del  lavoro di inchiesta. L’ iniziativa si svolgerà nel parco dove è stata posta una panchina che recita “ VERITA’ E GIUSTIZIA “ sperando che questo avvenga sulla sorte dei troppi giornalisti uccisi e come nel caso di Italo E Graziella fatti sparire.

Stante l’acuirsi e l’imbarbarimento della situazione di Gaza e di tutto il popolo palestinese, anche noi abbiamo voluto denunciare ciò, coinvolgendo l’Orchestra Multietnica Arezzo dove convivono artisti di varie nazioni, religioni e culture in modo  creativo, dimostrando che questo è possibile ed auspicabile tra uomini di buona volontà.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La scomparsa dei giornalisti De Paolo e Toni. Caso ufficialmente riaperto da Procura Roma

Mariangela Gritta Grainer

Articolo21 parteciperà alla giornata di mobilitazione per Gaza promossa sabato 6 settembre dalla CGIL

Vincenzo Vita

“Illuminare le periferie”. Firenze, sabato 6 settembre

Redazione

“Fermiamo la barbarie”. Sabato 6 settembre flash mob a Lecce per la Palestina

Fabiana Pacella

Marco Cavallo lotta per gli esclusi. Parte da Gradisca d’Isonzo il suo viaggio nei CPR

Paolo Iannacone

Iacona: aderisco alla manifestazione del 9 settembre. E domenica PresaDiretta per Gaza

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.