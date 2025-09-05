Buon vento Global Sumud Flotilla

Il 9 settembre a Città della Pieve per Gaza

Articoli
Barbara Paggetti
0 0
245 giornalisti uccisi, un dato che va aggiornato continuamente…
Questo il numero dei giornalisti uccisi sulla striscia di Gaza perché ci raccontavano quello che lì sta accadendo.
Uccisi per fare il loro lavoro di cronisti.
Come se il diritto di cronaca fosse un crimine da fermare anche con la morte.

Martedì 9 settembre ore 18 in Piazza Plebiscito a Città della Pieve, molte associazioni pievesi hanno aderito alla giornata dedicata ai cronisti uccisi a Gaza voluta dall’ Ordine dei giornalisti del Lazio e dall’ associazione Articolo21 con iniziative in tutta Italia.

Cittadini ed associazioni
saranno insieme uniti in piazza per ricordare i loro nomi e per ricordare che uno sterminio è in atto in una terra che per i palestinesi era, nonostante tutto, casa, ed è diventata invece orrore da cui non si può scappare, da cui non si può entrare nemmeno a soccorrere.
Loro erano lì per raccontare e sono stati uccisi per questo.

Il 9 settembre li nomineremo uno ad uno.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La scomparsa dei giornalisti De Paolo e Toni. Caso ufficialmente riaperto da Procura Roma

Mariangela Gritta Grainer

Iniziative Articolo21 Alte Marche su Gaza, uccisione Toni-De Palo e Alpi-Hrovatin. Sabato 6 settembre

Redazione

Articolo21 parteciperà alla giornata di mobilitazione per Gaza promossa sabato 6 settembre dalla CGIL

Vincenzo Vita

“Illuminare le periferie”. Firenze, sabato 6 settembre

Redazione

“Fermiamo la barbarie”. Sabato 6 settembre flash mob a Lecce per la Palestina

Fabiana Pacella

Marco Cavallo lotta per gli esclusi. Parte da Gradisca d’Isonzo il suo viaggio nei CPR

Paolo Iannacone
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.