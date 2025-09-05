Il 9 settembre a Città della Pieve per Gaza

245 giornalisti uccisi, un dato che va aggiornato continuamente…Questo il numero dei giornalisti uccisi sulla striscia di Gaza perché ci raccontavano quello che lì sta accadendo.Uccisi per fare il loro lavoro di cronisti.Come se il diritto di cronaca fosse un crimine da fermare anche con la morte.

Martedì 9 settembre ore 18 in Piazza Plebiscito a Città della Pieve, molte associazioni pievesi hanno aderito alla giornata dedicata ai cronisti uccisi a Gaza voluta dall’ Ordine dei giornalisti del Lazio e dall’ associazione Articolo21 con iniziative in tutta Italia.

Cittadini ed associazioni

saranno insieme uniti in piazza per ricordare i loro nomi e per ricordare che uno sterminio è in atto in una terra che per i palestinesi era, nonostante tutto, casa, ed è diventata invece orrore da cui non si può scappare, da cui non si può entrare nemmeno a soccorrere.

Loro erano lì per raccontare e sono stati uccisi per questo.

Il 9 settembre li nomineremo uno ad uno.