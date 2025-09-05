Buon vento Global Sumud Flotilla

Verso la Marcia PerugiAssisi del 12 ottobre. Conferenza stampa Perugia, 8 settembre

Anche ieri il governo israeliano ha ucciso 69 persone a Gaza. E il Governo italiano non fa niente per impedirlo.

Ogni giorno viene sterminata una classe di 28 bambini. Succede da due anni. Ogni giorno. E il Governo italiano non fa nulla. Il genocidio del popolo palestinese si sta intensificando di giorno in giorno e il nostro Governo non sta facendo nulla per fermarlo.

In questi giorni, la Global Sumud Flotilla sta cercando di rompere l’assedio di Gaza e soccorrere la popolazione. Proprio quello che deve fare e non ha ancora fatto il Governo italiano. Non possiamo lasciarli morire senza tentare di salvarli! 

Per continuare a chiedere al Governo italiano di andare a salvare i bambini di Gaza, mentre continua la preparazione della grande Marcia PerugiAssisi del prossimo 12 ottobre, la Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace apre a Perugia, in Corso Vannucci, UNA TENDA PER GAZA, un luogo vivo, resistente, accogliente, dove ogni giorno si da voce a chi non ha più voce: la voce di Hind.

L’iniziativa, denominata IL GAZABO, verrà inaugurata lunedì 8 settembre 2025 con una Conferenza Stampa che si terrà a Perugia in Corso Vannucci, alle ore 11.00.

TUTTE LE REDAZIONI SONO INVITATE

