La città di Camaiore ospita la mostra fotografica, dal titolo “Gaza Mia” in programma dal 10 al 21 settembre presso la galleria di via Vittorio Emanuele 165.
L’iniziativa, curata e promossa da Amnesty International, Fermento, Articolo 21 e la scuola della Pace della Provincia di Lucca , con il patrocinio del comune di Camaiore, offre un percorso multimediale per raccontare il genocidio in corso a Gaza, attraverso gli occhi e le storie di chi lo vive in prima persona.
La mostra si articola in sei percorsi distinti ,arricchiti dalla proiezione di brevi documentari che offrono testimonianze dirette.
“Gaza Mia” non è solo una mostra , ma un atto di denuncia e un invito alla solidarietà.
Ogni immagine e ogni video tracciano la realtà di una crisi umanitaria che non può e non deve essere ignorata.
“Gaza Mia”, a Camaiore dal 10 al 21 settembre
