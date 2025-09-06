Buon vento Global Sumud Flotilla

"Gaza Mia", a Camaiore dal 10 al 21 settembre

La città di Camaiore ospita la mostra  fotografica, dal titolo “Gaza Mia” in programma dal 10 al 21 settembre presso la galleria di via Vittorio Emanuele 165.
L’iniziativa, curata e promossa da Amnesty International, Fermento, Articolo 21 e la scuola della Pace della Provincia di Lucca , con il patrocinio del comune di Camaiore, offre un percorso multimediale per raccontare il genocidio in corso a Gaza, attraverso gli occhi e le storie di chi lo vive in prima persona.
La mostra si articola in sei percorsi distinti ,arricchiti dalla proiezione di brevi documentari che offrono testimonianze dirette.
“Gaza Mia” non è solo una mostra , ma un atto di denuncia e un invito alla solidarietà.
Ogni immagine e ogni video tracciano la realtà di una crisi umanitaria che non può e non deve essere ignorata.

