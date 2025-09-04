Giorgio Armani: la grandezza e l’umiltà

0 0

Con la scomparsa di Giorgio Armani ci dice addio una certa idea di moda, una certa idea di Milano e anche una certa idea d’Italia. Armani, infatti, era un uomo colto, partito dal basso e rimasto umile per tutta la vita. Piacentino, classe 1934, si è affermato grazie a uno stile inimitabile: mai banale, mai volgare, attento ai dettagli, sempre misurato e in grado di vestire chiunque senza scadere nel pacchiano. È diventato un marchio globale, quello che oggi si definisce “brand”, ma senza smarrire la genuinità originaria, il gusto per la bellezza, la capacità di raggiungere vari tipi di pubblico, la saggezza nel rivolgersi a ciascuno in base alle sue preferenze e l’onestà di rimanere se stesso nonostante i cambiamenti globali intervenuti nel corso della sua lunga e straordinaria avventura umana e professionale.

Ha fatto bene anche nel basket, dimostrando tutta la sua umanità nei giorni del Covid, quando si impegnò in prima linea per fornire camici adeguati agli infermieri chiamati a fronteggiare l’emergenza. E quando, nell’87, Enzo Biagi gli chiese di realizzare una scenografia per “Il Caso”, diede il meglio di sé. Stiamo parlando, insomma, di uno di quelli che lo stesso Biagi avrebbe definito “un italiano da esportazione”, un orgoglio del nostro Paese nel mondo.

Ha profondamente amato, vissuto sempre da protagonista, controllato ogni minimo aspetto fino alla fine, partecipato a qualunque evento, che fosse a Milano, a Parigi o in qualunque altro contesto, e infine se n’è andato oggi, all’età di novantuno anni, lasciando un vuoto che difficilmente qualcuno potrà colmare.

Ora l’auspicio è che la maison Armani non finisca in mani straniere: lungi da noi qualsivoglia forma di nazionalismo, ma anche la svendita del nostro patrimonio, pezzo dopo pezzo, non può non allarmarci.

Non vorremmo, difatti, che l’Italia si trasformasse sostanzialmente in una colonia, buona al massimo per far fare le vacanze ai benestanti di altri paesi e per il resto impossibilitata a decidere su qualsivoglia questione, non possedendo più nemmeno ciò che abbiamo inventato e che per decenni ci ha reso grandi nel mondo.

