“In ricordo di Fatma Hassona, fotografa palestinese”. Venezia, 5 settembre

VENERDI’ 5 SETTEMBRE ORE 12 SALA LAGUNA

CON LA PARTECIPAZIONE DI OTTAVIA PICCOLO – art.21 Venezia

Le Giornate degli Autori, in collaborazione con Bookciak, Azione!, sono orgogliose di ricevere alla Sala Laguna della Casa degli Autori (venerdì 5 settembre alle ore 12.00) la regista Sepideh Farsi per un incontro dedicato al ricordo di Fatma Hassona, fotografa palestinese che ha documentato la guerra da Gaza City sin dall’inizio del conflitto nel 2023, per poi essere presa di mira insieme a tutta la sua famiglia nei bombardamenti del 16 aprile 2025, un giorno dopo l’annuncio della selezione del film a Cannes.

Fatma è anche la protagonista del film-documentario di Sepideh Farsi Put Your Soul on Your Palm and Walk, che in Italia sarà distribuito da Wanted.

L’incontro, moderato da Giorgio Gosetti e Maria Bonsanti, sarà la testimonianza di un’artista che ha lottato per anni per la libertà di espressione in Iran e per denunciare gli orrori dei massacri in Palestina oggi e i crimini ovunque venga negata la libertà di parola e la libertà di scelta.

Il cinema è l’arte che può meglio di tutte diventare un’arma potente di resistenza contro la brutalità e la violenza; è la voce e l’occhio a cui affidiamo la necessità di affermare che un altro mondo è possibile.

All’iniziativa si associano

EMERGENCY, con la campagna R1PUD1A, con un collegamento in diretta da Reggio Emilia (dove dal 5 al 7 settembre è in corso il festival di EMERGENCY “La Voce”) con Eleonora Bruni, ostetrica EMERGENCY, per una testimonianza sulla situazione a Gaza;

Articolo 21, con la sua battaglia per la tutela dei giornalisti chiamati a documentare l’orrore e mai come adesso vittime innocenti delle guerre;

Antonietta De Lillo,

Laura Luchetti,

Silvia Scola

e tutti i cineasti che in questi giorni condividono con noi l’appello From Venice to Gaza.