Dare i numeri. La propaganda di governo

“Basta con il sei politico!” “Condanniamo la violenza che ha causato 60 poliziotti feriti” “I delitti sono diminuiti del 5%” “Il PIL cresce” In questo caso il dato numerico governativo non è pervenuto perché il PIL cresce di pochissimo, nonostante gli sprechi del 110 e i debiti assunti con il PNRR. Finita questa droga economica la produzione è destinata a tendere al meno. Questo dato vero è stato affermato dal presidente delll’ABI, Patuelli, per evitare qualunque tassa sulle banche.

Entrando nel merito possiamo confutare al Meloni che qualcuno abbia mai preso un sei politico. Per condannare veramente la violenza bisognerebbe isolare Netanyahu e riconoscere la Palestina. Per il numero di poliziotti feriti a Milano avremmo gravi carenze di personale, stante che la gran parte delle forze dell’ordine non è già operativa. Per il calo dei delitti si tratta, invece, di calo delle denunce, in quanto già le forze dell’ordine non le consigliano per i reati minori, che non vengono perseguiti. I reati che non si possono nascondere crescono sempre e di qualche punto. Dare i numeri

Il “punto” debole del governo è nell’impostazione populista, in quanto non si tiene conto dei veri interessi dei cittadini, ma si cerca solo di crescere il consenso elettorale, con una prevalenza della comunicazione, rispetto alla soluzione. Nascondere i problemi senza risolverli è un metodo secolare dei governi italiani, che mai hanno mostrato una visione nazionale di ampio respiro. Senza progetto.

