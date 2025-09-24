Buon vento Global Sumud Flotilla

Dare i numeri. La propaganda di governo

Opinioni
Francesco Nicolosi Fazio
0 0

“Basta con il sei politico!” “Condanniamo la violenza che ha causato 60 poliziotti feriti” “I delitti sono diminuiti del 5%” “Il PIL cresce” In questo caso il dato numerico governativo non è pervenuto perché il PIL cresce di pochissimo, nonostante gli sprechi del 110 e i debiti assunti con il PNRR. Finita questa droga economica la produzione è destinata a tendere al meno. Questo dato vero è stato affermato dal presidente delll’ABI, Patuelli, per evitare qualunque tassa sulle banche.

Entrando nel merito possiamo confutare al Meloni che qualcuno abbia mai preso un sei politico. Per condannare veramente la violenza bisognerebbe isolare Netanyahu e riconoscere la Palestina. Per il numero di poliziotti feriti a Milano avremmo gravi carenze di personale, stante che la gran parte delle forze dell’ordine non è già operativa. Per il calo dei delitti si tratta, invece, di calo delle denunce, in quanto già le forze dell’ordine non le consigliano per i reati minori, che non vengono perseguiti. I reati che non si possono nascondere crescono sempre e di qualche punto. Dare i numeri

Il “punto” debole del governo è nell’impostazione populista, in quanto non si tiene conto dei veri interessi dei cittadini, ma si cerca solo di crescere il consenso elettorale, con una prevalenza della comunicazione, rispetto alla soluzione. Nascondere i problemi senza risolverli è un metodo secolare dei governi italiani, che mai hanno mostrato una visione nazionale di ampio respiro. Senza progetto.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Appello contro il bullismo degli adulti

Piero Lucisano

È olocausto. Così l’ONU ha finalmente definito il massacro degli israeliani

Massimo Marnetto

Giorgio Armani: la grandezza e l’umiltà

Roberto Bertoni

Dare luogo alla pace. A Catania la Piazza delle Tre Culture

Francesco Nicolosi Fazio

«Salvate l’Europa»:  un messaggio dalla Palestina  nel racconto di Gloria e Maurizio

Sauro Mattarelli

La barbarie di Israele

Roberto Bertoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.