Un romanzo articolato in diversi ‘album’ ricchi di suggestioni che procedono senza una sequenza obbligata. Con un linguaggio articolato più poetico che narrativo, le storie narrate sono un mix travolgente di presente, passato, sogni, rimpianti e ricordi in cui a prevalere sono tristezza e malinconia.

Il primo romanzo di Roberto Maggi, affermato autore di versi, “Gli accordi spezzati” – di cui Maggi ha curato anche la copertina – edito da Bastogi Libri (155pp., 14 euro), è un qualcosa che non ti aspetti.

La sorpresa maggiore deriva probabilmente dal voler inquadrare l’opera nel filone del romanzo che può apparire di primo acchito fuorviante. “Gli accordi spezzati” è forse più un vero e proprio percorso narrativo originale e travolgente il cui titolo rimanda tanto alla musica quanto alle relazioni umane. Un mix di scrittura, musica e poesia che prorompe in riflessioni sulla vita, venate da un’inclinazione malinconica, il cui fil rouge è rappresentato dal rifiuto di schemi consolidati e da relazioni instabili. “Cosa può essere questo strano aggeggio? Quando lo tocco emana un suono…. Lasciamo che tutti creino la loro musica”.

Suddiviso in diversi capitoli – quasi fossero brevi racconti – che l’autore definisce album e brani, con un chiaro riferimento ai brani musicali che impreziosiscono il testo fungendo da sintesi alle vicende narrate, le diverse trame che compongono l’opera si spezzano e a volte si riallacciano, offrendo al lettore un intreccio di vite e suggestioni destinate a rincorrersi nel tempo in cui si mescolano passato, presente, ricordi, rimpianti e sogni, in un viaggio di suggestioni che scandisce il dipanarsi degli avvenimenti.

Forse lo spunto per il lettore di un viaggio senza tempo in cui ognuno potrà cavalcare i propri ricordi e le proprie sensazioni, dandogli una sua connotazione. D’altronde, ogni vita ha il suo tratto poetico ed onirico, melanconico e divertente, ma certamente personale ed irripetibile.

Uno stile nuovo, fatto di continui rimandi, di interruzioni nella narrazione, di flash all’apparenza caotici, ma che troveranno una loro sistematicità soltanto nell’incedere della lettura, certamente di maggiore complessità per il lettore ma di grande impatto e intensità.

