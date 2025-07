Gaza, la solidarietà del governo a padre Gabriel Romanelli e il silenzio sull’appello della Chiesa

0 0

«Non sono solo le armi a uccidere a Gaza ma anche il silenzio internazionale che ormai grava sulla Striscia».

Queste le parole espresse pochi giorni fa da padre Gabriel Romanelli, parroco della chiesa della Sacra Famiglia a Gaza.

Ieri mattina un raid israeliano sulla parrocchia – che è l’unica della Striscia – ha causato due morti e sei feriti, tra cui don Gabriel.

Difficile pensare si sia trattato di un “errore tecnico”…

Padre Gabriel Romanelli, prelato italo argentino di 55 anni appartenente alla famiglia religiosa del Verbo Incarnato, non ha mai esitato a esporsi per chiedere la fine delle atrocità nei confronti del popolo palestinese, Il parroco di Gaza rappresenta un esempio di dedizione e coraggio in uno dei contesti più difficili e violenti del Medio Oriente.

il suo esempio di perseveranza e di amore incondizionato è diventato un simbolo per molte persone e un richiamo forte alla solidarietà internazionale. Tuttavia, nonostante il suo appello insistente, fatto proprio anche da Papa Francesco e rilanciato da Papa Leone, il governo italiano – che ora si compiace di mostrarsi solidale con la chiesa – non ha mai risposto alla sua richiesta di protezione e intervento per tutelare la popolazione palestinese sotto attacco.

Da oltre un decennio, ha scelto di vivere e lavorare nella Striscia, una terra dilaniata dai conflitti e dall’ingiustizia, dedicandosi con passione alla cura spirituale e umanitaria della sua comunità.

Nonostante due momenti di crisi e cedimento, il primo alla fine del 2023 e il secondo lo scorso maggio, padre Gabriel non ha mai rinunciato al suo impegno. Ricorda quei momenti di vulnerabilità: l’immobilità nel salottino all’ingresso del Patriarcato latino di Gerusalemme, a fine 2023, quando, sopraffatto dalla nostalgia e dall’impotenza, si torceva la veste con le mani, incapace di lasciare Gaza per riunirsi con la sua gente; e poi, a maggio, quando i combattimenti attorno alla parrocchia si erano intensificati, e l’intera comunità – composta da 541 persone, tra cui una sessantina di bambini malati cronici e molti anziani debilitati – si era radunata nella chiesa, sotto le pallottole che fischiavano nel cortile. In tutte queste occasioni, padre Gabriel ha scelto di restare, condividendo con la comunità paura, speranza e fede.

È difficile restituire in poche parole l’umanità, il coraggio e la fede di un uomo che ha scelto di rimanere al fianco dei più deboli in uno scenario di guerra e distruzione. Padre Gabriel continua a essere, per tutti, un esempio vivente di come la vera fedeltà ai propri principi si manifesti anche nei momenti più difficili, dimostrando che l’amore e la speranza sono le armi più potenti contro l’odio e la violenza.

