Erdogan resta al potere, per la Turchia si annunciano 5 anni ancora più autoritari

Sapevano che l’era di Recep Tayyip Erdogan non era al tramonto. Una flebile speranza si era affacciata con l’opportunità del ballottaggio. Ma era un’aspettativa effimera anche se significativa. Per la prima volta Erdogan non era passato al voto al primo turno.

Ma l’unico dato che conta è che l’autoritario presidente turco è ancora al potere dove intende restare a lungo.

Con i risultati del ballottaggio di domenica scorsa, l’uomo forte della Turchia ha consolidato il suo posto come politico più importante della nazione e uno dei leader più resilienti e più longevi del mondo.

Il leader 69enne ha ottenuto il 52% dei voti rispetto al 47,9% del suo sfidante, Kemal Kilicdaroglu.

A confermare il dato il capo della Commissione elettorale turca.

Una vittoria ma non un trionfo che per la terza volta gli affida la presidenza della Repubblica di Turchia, dopo già ventun anni di potere.

“Speriamo di essere degni della vostra fiducia, come lo siamo stati per 21 anni” le prime parole del presidente rieletto che non ha rinunciato a ridicolizzare con arroganza il suo avversario con un “Ciao ciao ciao Kemal”, aggiungendo: che “L’unico vincitore oggi è la Turchia”.

Ma la pensano così aussi la metà dei turchi che non lo ha votato?

A guardare i sostenitori di Erdogan scesi in strada a festeggiare e a suonare il clacson, applaudire e radunarsi nelle piazze, questa grande partecipazione di chi lo ha votato non c’è stata.

La maggior parte degli analisti afferma che i prossimi cinque anni di Erdogan preannunciano un governo più assertivo e autorevole da parte del leader.

Erdogan è al potere dal 2003, prima come primo ministro e poi dal 2014 è presidente della Turchia.

Nei suoi anni di governo, ha consolidato il suo potere attraverso cambiamenti costituzionali, eroso le istituzioni democratiche del paese, compresi il sistema giudiziario ei media, e ha incarcerato molti oppositori. Ha represso le proteste antigovernative ed è sfuggito a un’indagine sulla corruzione nella sua cerchia ristretta.

La sua repressione è stata tale che nel suo World Report 2022, Human Rights Watch ha affermato che il partito AK (AKP) di Erdogan ha riportato indietro di decenni il record di diritti umani della Turchia. Il V-Dem Institute svedese ha designato il paese come uno dei primi 10 paesi autrocratizzanti al mondo e nel 2018 Freedom House ha declassato lo status del paese da “parzialmente libero” a “non libero”.

Con questo risultato, Ilke Toygür, professore di geopolitica europea all’Università Carlos III di Madrid, ha dichiarato a Euronews che si ceder

Gli analisti ritengono inoltre che Erdogan possa spingere per una maggiore influenza islamica nella nazione dopo aver siglato il suo quinto mandato.

Erdogan potrebbe spingere per una maggiore influenza islamica nella nazione dopo aver siglato il suo quinto mandato. AP

Gli analisti ritengono inoltre che Erdogan possa spingere per una maggiore influenza islamica nella nazione. Prima che diventasse presidente, la Turchia era fermamente laica, tanto che l’uso del velo da parte delle donne era vietato in molti luoghi ufficiali. Ma ha costantemente spinto la nazione in una sfera più religiosa. Il suo governo potrebbe subire pressioni da parte di questi partiti affinché perseguano politiche più islamiste. Durante il suo regime, ha ampliato l’educazione religiosa e trasformato la Basilica di Santa Sofia (https://www.firstpost.com/world/explained-why-turkeys-hagia-sophia-is-holding-ramzan-prayers-after-88-years-10516901.html/amp) , il monumento storico più famoso della Turchia, da museo a moschea.

Una regola di cinque anni per Erdogan significa anche più o meno lo stesso nella politica economica. La Turchia, attualmente, soffre di livelli record di inflazione al 50%, una valuta (https://www.firstpost.com/world/explained-why-turkeys-lira-is-crashing-and-what-it-has-to-do-with-strongman-recep-tayyip-erdogan-10181081.html/amp) che ha perso nove decimi del suo valore nell’ultimo decennio e un’economia in crisi. Tuttavia, Erdogan ha capovolto la saggezz

a economica, orchestrando tagli dei tassi di interesse, esattamente ciò che gli economisti hanno affermato essere la ricetta sbagliata per il problema. Risultato: i prezzi dei beni di uso quotidiano sono saliti e sui mercati internazionali la moneta turca, la lira, è crollata.

