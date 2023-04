0 0

Quello che colpisce nell’esito giudiziale della trattativa Stato-mafia è la cessione di sovranità nazionale a un’organizzazione criminale. Di fronte alle stragi mafiose che gli inquirenti non riescono a fermare, alti funzionari dello Stato scendono a patti con i boss. Patti in primo grado condannati, in secondo derubricati a iniziative a fin di bene, in Cassazione dichiarati non reati. Ma quelli – i patti – rimangono nella cronaca nazionale, come pagine di disonore civile.

Un’umiliazione che oltraggia il sacrificio di Servitori dello Stato che – ignari della trattativa – hanno contrastato la mafia fino a pagare con la vita il loro impegno. Ora, dopo la sentenza della Cassazione, rimane l’amarezza per uno Stato che, mentre celebra gli eroi dell’antimafia, non riesce a prendere le distanze dai suoi rappresentanti, che hanno usato l’ambiguità come pragmatismo tossico.

