Quante vite contiene una vita?  “4 3 2 1” è la risposta letteraria di Paul Auster

Mille pagine, quattro vite possibili, quattro affascinanti diramazioni del destino di un giovane americano negli anni ’60, Archie Ferguson, è l’originale avventura letteraria di 4 3 2 1, romanzo-fiume del 2017 del poliedrico settantacinquenne Paul Auster, prolifico scrittore statunitense di famiglia ebrea, autore di The New York Trilogy, The Brooklyn Follies, ma anche saggista, poeta, attore, regista, produttore. La saga della vita di Ferguson, esplicitata in quest’opera moderna e per certi versi ottocentesca, narra ciò che accadrebbe se le varianti incluse nel suo destino avessero avuto respiro, come per ognuno di noi. Il cardine su cui ruota la produzione del Nostro è il Caso, dominatore della vita dell’Universo, affiancato dall’Inverosimile, in una sintesi maestosa che conferisce a questo libro una originale mise en question di ciò che siamo e ciò che avremmo potuto essere, con quel tocco nostalgico di chi sa che delle nostre vite alternative possiamo solo fantasticarne. La scelta fa da spartiacque in questo crogiolo di potenziali alchimie generando l’incompiutezza esistenziale che ci accomuna.

La realtà include quindi anche le possibilità implicite, ombre del nostro essere che ci accompagnano sempre. Il protagonista di questa fiaba surreale è di volta in volta un campione dello sport, un inquieto giornalista, un attivista, uno scrittore vagabondo, che si flette in quattro direzioni parallele, attraversando la storia degli Stati Uniti nelle sue molteplici e inquietanti sfaccettature, dal ’68 alla famigerata guerra nel Vietnam. Con uno stile “vagabondo”, caratterizzato da un periodare lungo e complesso, non scevro da punte di umorismo, pur nella tragicità di alcuni eventi, Auster conserva romanticamente una unicità a Ferguson nell’amore per Amy, trait d’union che ritroviamo nelle quattro vite. Quattro romanzi in uno, per raccontare ciò che non può esistere realmente, con un effetto di spaesamento e di seduzione che perdura anche dopo avere letto l’ultima pagina.

Paul Auster

4 3 2 1

Traduzione di Cristiana Mennella

Giulio Einaudi editore, Torino

€ 17.00

