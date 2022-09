“La libertà macchia il cappotto” di Antonello Loreto al Palazzo delle Esposizioni il 2 ottobre

0 0

“La libertà macchia il cappotto”, è il nuovo romanzo di Antonello Loreto, autore di “Regina Blues”, libro che gli ha permesso di arrivare al grande pubblico, che domenica 2 ottobre sarà presentato a Roma presso EXP, il caffè del Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale.

L’autore dialogherà con Cristina Baraganó.

Il libro edito da All Around, la casa editrice del giornalismo italiano, è uscito nelle librerie a partire dal 26 maggio dopo la fortunata anteprima del Salone Internazionale del libro di Torino. Narra la storia di riscatto e di emancipazione di Quentin (Q, come ama essere chiamato), un “giovane Holden” contemporaneo. Il ragazzo è un tipo bizzarro che, grazie al suo carattere ironico, ha saputo resistere ai colpi duri ricevuti negli anni dell’adolescenza. Per difendersi dalle angosce di una vita difficile, Q costruisce giorno dopo giorno attorno a sé un perfetto mondo “di plastica”, confortevole, coltivando in maniera maniacale le sue passioni (il cinema, il tennis, la musica) ma finendo per allontanarsi progressivamente da tutto e da tutti. Una originale offerta di lavoro lo convincerà a trasferirsi in Trentino dove Q incontra l’amore che gli ribalterà la vita.

Antonello Loreto è nato a L’Aquila nel 1970, laureato in Giurisprudenza, vive a Roma da molti anni ed è stato in passato un consulente nel campo dello sviluppo e del marketing in vari settori (finanza, comunicazione) Dopo alcune collaborazioni con l’Istituto Cinematografico “La lanterna magica” e con l’Accademia dell’Immagine” dell’Aquila, come articolista della rivista “Victor l’Avvoltoio”, si è dedicato negli ultimi anni alla narrativa. Ha pubblicato nel 2014 in self publishing con la piattaforma de ilmiolibro.it “La favola di Syd”, il romanzo di esordio con soddisfacente riscontro di critica e di vendite.

