“Note di cronaca” di Stefano Corradino rivela un nuovo cantautore

0 0

Molti conoscono Stefano Corradino come inviato di RaiNews24, direttore di Articolo21, blogger de “Il fatto quotidiano”. Chi segue la sua pagina facebook sa che ha una bella voce e suona il pianoforte. Ma solo adesso ha rivelato al pubblico il suo talento vero di cantautore, senza tradire la sua passione di fondo, quella dell’impegno umanitario.

Stefano infatti, con una iniziativa di crowdfunding a febbraio del 2022 aveva lanciato un S.O.S per la realizzazione di un disco in cui cantava 7 canzoni, con parole e musica da lui composte, nella speranza di raggiungere un tetto di diecimila euro e farne un disco. E’ stato un successo: gli amici lo hanno aiutato a superare i quattordicimila. Oggi abbiamo in Stefano Corradino un nuovo cantautore sui diritti umani, che ci scrive: “Ciao! Il mio disco “Note di cronaca” è appena uscito su tutte le piattaforme streaming. E presto sarà in vinile. Ti invito ad iscriverti al mio canale youtube per ascoltare la playlist con le 7 canzoni (tratte da 7 storie che ho raccontato su Rainews24). A breve arriveranno i videoclip. E poi il vinile “.

“Racconto la storia di Yaya – spiegava Stefano nel lancio del crowdfunding – rifugiato della Costa d’Avorio fuggito dalla guerra e nel viaggio per venire in Italia ha perso moglie e figli e per fortuna si è salvata la piccola Deborah, l’unica figlia che gli è rimasta. Parlo di Lisa, giovane e bella ingegnere (e talento della pallavolo), morta sul lavoro in un tragico incidente. Stefano Cucchi e la battaglia di verità e giustizia della sorella Ilaria. Federica Angeli e la sua lotta coraggiosa contro le mafie in un dialogo con il figlio sul valore della lotta contro la criminalità. Ilaria Alpi la giornalista Rai uccisa in Somalia mentre cercava la verità sui traffici di armi. Arianna, figlia di Ginevra, che le è stata sottratta e affidata al padre. Lei è un’insegnante amata e rispettata. E non può vedere la figlia da dieci anni a causa di un’assurda vicenda giudiziaria. E poi il Covid. Una canzone scritta mentre ero in giro tra le terapie intensive degli ospedali ed è un omaggio al personale sanitario”.

Un po’ Guccini nell’impegno civile e un po’ Paolo Conte nello stile, pur con una personalità assolutamente originale, voce pulita, melodica. Ritmi orecchiabili, che rimangono impressi come “Contagio”, motivo dal respiro godibile e di esperienza universale, con un ritornello che gioca con i termini di “contagio”, “canta Giò” e “conta Giò”. L’ispirazione gli è venuta durante il periodo della pandemia ed è in qualche modo autobiografica perché Corradino, come inviato di RaiNews24, durante i lunghi mesi del Covid ha fatto tanti straordinari in giro per le terapie intensive. E ancora la solennità del motivo dedicato a Stefano Cucchi, il duetto con voce femminile nel brano su Federica Angeli. Tutte le storie cantate da Stefano sono ispirate alla vita vera, a esperienze da lui conosciute, offerta musicale agli amici impegnati civilmente. Il ricavato delle vendite del disco sarà devoluto ad Amnesty International.

“Note di cronaca” del cantautore Stefano Corradino si può ascoltare su tutte le piattaforme streaming. Dal mese di giugno saranno disponibili anche i videoclip di tutti i brani. L’album, con la copertina realizzata dal noto vignettista e illustratore, Mauro Biani, e con la produzione artistica di Stefano Profeta, esce con l’etichetta Carpe Diem e sarà pubblicato in vinile in edizione limitata nelle prossime settimane.

Questo è il link per iscriversi al canale youtube

https://www.youtube.com/user/stefanocorradino

