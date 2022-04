Ambasciatore Johan Vibe della Norvegia (mail: emb.rome@mfa.no

Vi scrivo in relazione alla notizia dell’intenzione manifestata dai vostri Governi di entrare nella Nato, in conseguenza dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. E’ comprensibile che la brutale violazione della neutralità di Kiev da parte dell’esercito russo possa indurre i Vostri Stati – altrettanto neutrali, uno confinante e l’altro limitrofo alla Russia – a temere per il futuro una medesima occupazione. Tuttavia, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione un altro approccio: porre l’ipotesi di rinunciare alla Vostra richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica, a condizione che si apra una trattativa di pace tra Russia e Ucraina, con immediata cessazione delle ostilità . In tal modo, la questione in argomento entrerebbe – in modo costruttivo e orientato alla pace – nel novero dei temi aperti dal conflitto in atto.

Ambasciatore Jan Björklund, Ambasciatore Johan Vibe,

questa proposta è dettata non solo dalla consolidata amicizia che lega l’Italia a Svezia e Norvegia; ma soprattutto dalla comune necessità di fare dell’Europa un continente-laboratorio di pace. Dove si sperimentano equilibri innovativi di solidarietà difensiva non aggressiva, per superare l’alleanza militare della Nato, basata sull’obsoleta ostentazione di potenziale bellico, che innalza il rischio di conflitti globali e porta ad un aumento osceno di spese per armamenti.

Con vigilanza democratica,

Massimo Marnetto – Roma