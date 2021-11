Nuovi attacchi all’informazione, domani il corso di Articolo 21

0 0

Prosegue domani (16 novembre) il progetto formativo di Articolo 21 sui nuovi fronti di attacco alla professione giornalistica con il secondo corso organizzato in collaborazione con la Fnsi e incentrato sull’ampio spettro di ostacoli nell’accesso alle fonti, nonché le azioni successive volte a bloccare la pubblicazione delle informazioni. Previste riflessioni su casi specifici e proposte, analisi delle norme sulla trasparenza e la privacy in rapporto alle esigenze di pubblicità e divulgazione per inchieste giornalistiche. Sono previste le relazioni di Raffaele Lorusso, giornalista, segretario della Fnsi, Giuseppe Giulietti, giornalista, Presidente della Fnsi, Guido D’Ubaldo, giornalista, Presidente dell’Odg Lazio, Walter Verini, giornalista, deputato, che farà il punto sulle minacce ai cronisti monitorate dal Comitato della Commissione parlamentare Antimafia. A seguire gli interventi di Costantino De Robbio, giudice, su “La discovery degli atti giudiziari e il ruolo dell’informazione”, paola Rosaà, coordinator of Media Freedom Resource Centre, sulle azioni in ambito europeo a tutela della libertà di stampa. Modera i lavori del corso, che si tiene in presenza e in streaming, Elisa Marincola, giornalista, portavoce nazionale Articolo 21.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21