“Il giornalismo rende il mondo meno oscuro”, le parole di Papa Francesco

Questa mattina, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, Papa Francesco nel conferire le Insegne di Cavaliere e Dama di Gran Croce dell’Ordine Piano a due giornalisti decani accreditati in Sala Stampa Vaticana, Philip Pullella e Valentina Alazraki ha, tra l’altro, detto: “Al giornalismo si arriva non tanto scegliendo un mestiere, quanto lanciandosi in una missione, un po’ come il medico, che studia e lavora perché nel mondo il male sia curato. La vostra missione è di spiegare il mondo, di renderlo meno oscuro, di far sì che chi vi abita ne abbia meno paura e guardi gli altri con maggiore consapevolezza, e anche con più fiducia. È una missione non facile. È complicato pensare, meditare, approfondire, fermarsi per raccogliere le idee e per studiare i contesti e i precedenti di una notizia. Il rischio, lo sapete bene, è quello di lasciarsi schiacciare dalle notizie invece di riuscire a dare ad esse un senso. Per questo vi incoraggio a custodire e coltivare quel senso della missione che è all’origine della vostra scelta. E lo faccio con tre verbi che mi pare possano caratterizzare il buon giornalismo: ascoltare, approfondire, raccontare.”

