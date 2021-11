Facciamo pari: lunedi a Roma la prima edizione della Partita della Parità e del Rispetto

0 0

E’ tutto pronto per la I edizione della Partita della Parità e del Rispetto che si giocherà lunedi 15 novembre a Roma, nell’impianto Fulvio Bernardini, con inizio alle ore 11. La partita rappresenta una tappa di avvicinamento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si terrà in tutto il mondo il 25 novembre. “Facciamo Pari” è lo slogan dell’iniziativa, contro ogni discriminazione e a sostegno dell’articolo 3 della Costituzione perché si affermi davvero un’uguaglianza sostanziale, senza ambiguità né pregiudizi.

Lo sport è il linguaggio scelto dalle sei organizzazioni promotrici: Amnesty International Italia, Assist, Aic- Associazione Italiana Calciatori, Sport4Society, Uisp e Usigrai, con la collaborazione di COSPE e il patrocinio dell’Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali, UNAR.

Nella prima edizione scenderanno in campo due squadre composte da rappresentanti dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e della politica, impreziosite dalla partecipazione di tre delle calciatrici afgane, fuggite dai talebani lo scorso agosto, che hanno trovato riparo in Italia. Ecco le formazioni:

Squadra PARITA’: Riccardo Noury (Amnesty International), Anna Ascani (Nazionale parlamentari), Guido D’Ubaldo (giornalista), Tiziano Pesce (Uisp), Velentina Melis (attrice), Umberto Calcagno (Aic), Giovanni Lattanzi (Cospe), Simone Perrotta (ex calciatori, Aic), Susan (calciatrice afgana), Adriana Martin (SS Lazio), Priscilla Palombi (Aic), Maryam (calciatrice afgana), Roberto Chinzari (giornalista), Bussoletti (musicista), Lorenzo Lavia (attore), Davide Paolino (Lercio), Federica Sabatini (attrice), Elisa Dossi (giornalista), Fabrizio Tumbarello (giornalista), Enza Beltrone (Ussi), Cecilia Frielingsdorf (Corsa di Miguel), Lucilla Andreucci (Libera), Daniela Conti (Uisp), Fernando Fracassi (Unar), Andrea Iacomini (Unicef). Timisoara Pinto (giornalista), Federico Recchia (Calcio Sociale)- Allenatrici: Selena Mazzantini (Aic) e Valentina De Risi ( Aiac)

Squadra RISPETTO: Antonella Bellutti (Assist), Vittorio Di Trapani (Usigrai), Lorenza Bonaccorsi (Nazionale parlamentari), Pasquale Mauriello (Aic), Carolina Antonucci (Atletico Diritti), Fabio Appetiti (Aic) , Matteo Brighi (Aic), Nora Horeum (SS Lazio), Fatima (calciatrice afgana), Giorgio Marchesi (attore), Sara Meini (giornalista), Filomena Chahid (Roma Femminile), Chiara Marchitelli (Aic), Chiara Gribaudo (Nazionale parlametari), Carlo Paris (giornalista), Simone Menichetti (Uisp), Maurizio Severino (giornalista), Fabrizio Cruciani (Calcio Sociale), Davide Biondini (Aic), Manuela Claysset (Uisp), Daphne Scoccia (attrice), Giulia Anania (cantautrice), Arianna Mattioli (attrice), Maria Francesca De Tullio (Banca Etica), Benedetta Flaccomio (Unar) – Allenatore: Ubaldo Righetti (ex calciatore, Aiac).

La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Cucchi e Simona Rolandi.

Arbitro della partita sarà Orlando Giovannetti (Matti per il calcio Uisp), coadiuvato da una terna arbitrale Uisp Roma.

La partita della Parità e del Rispetto verrà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook dell’Uisp nazionale e delle altre associazioni promotrici, a partire dalle 10.45 di lunedì 15 novembre.

Alla manifestazione hanno aderito: Aiac-Associazione Italiana Allenatori Calcio, Atletico Diritti, Calcio Sociale, Differenza Donna Aps, Giulia Giornaliste, Libera, Unicef, Roma calcio femminile, Roma volley, S.S. Lazio, Nazionale Parlamentari, Ussi-Unione Stampa Sportiva Italiana, La corsa di Miguel, Banca Etica, Liberi Nantes

Parteciperanno le ragazze e i ragazzi del Liceo Statale Montessori di Roma. Il logo della manifestazione è stato creato dall’artista Gianluca Costantini.

