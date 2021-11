careAgainstTrafficking il 25 novembre il lancio della call to action di Talitha Kum 

0 0

Nel mondo sono 50mila le vittime della tratta ogni anno; il 72% sono donne. Ogni 10 vittime, 5 sono donne adulte e 2 sono giovani ragazze. Il numero di bambini vittime della tratta è triplicato negli ultimi 15 anni. Per questo motivo è importante nella giornata mondiale contro l’eliminazione della violenza sulle donne accendere un faro sul tema della tratta di esseri umani.

A farlo proprio

il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà la rete anti-tratta delle suore di tutto il mondo Talitha Kum insieme all’Unione Internationale delle Superiori Generali e al Global Solidarity Fund con il lancio di una chiamata all’azione globale contro la tratta dal titolo “CARE AGAINST TRAFFICKING”.

Fondata nel 2009 dalla UISG, la rete internazionale anti-tratta Talitha Kum conta la partecipazione di oltre 3000 suore, amici e partner in tutto il mondo. Coordina 50 reti in oltre 90 Paesi. Nel 2020, Talitha Kum si è presa cura di oltre 15.000 sopravvissute e circa 170.000 persone hanno beneficiato delle sue attività di prevenzione e formazione contro la tratta.

Anche l’evento in programma per il 25 novembre avrà un respiro internazionale con la partecipazione di tutte le coordinatrici da tutti i continenti e con la presentazione del documento #CareAgainsTrafficking che chiamerà all’azione contro la tratta i governi, i cittadini, le organizzazioni della società civile, le università.

Interverranno Sr. Jolanta Kafka, Presidente Unione Internazionale delle Superiori Generali, S. E. Cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato Santa Sede, Dr. Maria Grazia Giammarinaro, già relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, Sr. Gabriella Bottani, Coordinatrice Internazionale Talitha Kum, Sr. Abby Avellino, Coordinatrice per l’Asia Talitha Kum, Amb. Pietro Sebastiani, Ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Sr. Yvonne Bambara, Coordinatrice per l’Africa Talitha Kum, Prof. Azza Karam , Segretaria Generale Religions for Peace, Sr. Maria Luisa Puglisi, Coordinatrice per l’Europa di Talitha Kum, Laurence Hart, Rappresentante Organizzazione Internazionale per le Migrazioni presso la Santa Sede, Sr. Carmen Ugarte García, Coordinatrice per l’America Latina Talitha Kum, Sr. Angela Reed, Direttrice Mercy International, Sr. Patricia Murray, Segretaria Esecutiva Unione Internazionale delle Superiori Generali

Appuntamento dunque giovedì 25 novembre – dalle 15.00 alle 17.00 (CET) a Roma, via Tor di Nona 7, o online.

Per accedere all’incontro in presenza è necessario il green-pass.

Per info: www.talithakum.info

