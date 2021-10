Festa Cinema Roma 2021. Il pubblico decreta vincitore “Open Arms la legge del mare”

0 0

Il film Mediterráneo di Marcel Barrena ( che in Italia uscirà come Open Arms – La legge del mare), è il vincitore alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma: la pellicola si aggiudica il riconoscimento più significativo, ovvero il “Premio del Pubblico FS”, in collaborazione con il Gruppo FS Italiane, Official Sponsor della Festa, ed è stato votato dagli spettatori della prima replica dei film della Selezione Ufficiale attraverso l’APP e il sito della festa del cinema.

“Mediterraneo” racconta l’avventura dei volontari di Open Arms, la ONG fondata da Oscar Camps impegnata a salvare i migranti dal naufragio. Il film è un resoconto sulla nascita di questa organizzazione, quando Oscar e un suo amico, scioccati dalla morte del piccolo Alan Kurdi – profugo di tre anni la cui foto sulla battigia ha fatto il giro del mondo – decisero che bisognava agire e partirono per Lesbo. Per tutti questo primo viaggio si trasformò in un’odissea, che cambiò le loro vite per sempre.

Il regista Marcel Barrena non ha potuto ritirare il Premio, ma ha ringraziato il pubblico con questo messaggio: “L’anteprima a Roma è stata un’esperienza indelebile per me, non dimenticherò mai l’accoglienza del pubblico. Ho il video nel telefono e l’ho guardato molte volte con le lacrime agli occhi; perché abbiamo sofferto molto facendo questo film. Realizzare Open Arms – La legge del mare è stato un viaggio lungo e doloroso, “la strada lunga e tortuosa della mia vita” come dicevano i Beatles. Questo premio ci dà forza, ci dà speranza, perché ci ricorda che il mondo ha bisogno di sentire questa storia. Questa storia parla di un gruppo di uomini che fanno cose buone. E dobbiamo concentrarci sugli uomini buoni, sulle cose buone. E questo premio, non è solo una buona cosa, è una grande cosa. Per sempre grato alla festa del cinema di Roma”.

“Siamo molto felici ed orgogliosi del premio ricevuto alla Festa del Cinema di Roma – hanno dichiarato i distributori italiani del film, Adeler Entertainment – e siamo onorati di essere i distributori italiani di Open Arms – La legge del mare. È un film di grande attualita’ e non vediamo l’ora di portare nei cinema italiani questo potente racconto sulla storia e la visione di Oscar Camps, un uomo che ha superato i suoi limiti realizzando ciò che poteva sembrare impossibile” .

Open Arms è in questi giorni al centro dell’attualità per il processo che si svolge a Palermo a carico di Matteo Salvini. Sulla posizione dell’Unione Europea rispetto alla soluzione del problema migratorio, Oscar Camps ha detto alla stampa che ciò che L’Unione si limita a fare è pagare una milizia che compia il lavoro sporco di riportare là dove sono venute le imbarcazioni di coloro che fuggono dalla fame e dalla guerra. Secondo Oscar Camps, è cambiato semmai l’atteggiamento verso le associazioni cittadine di volontari, come OPEN ARMS, che vanno controcorrente e poiché salvano la vita a queste persone, vengono minacciate, sequestrate e criminalizzate.

MEDITERRÁNEO | MEDITERRANEO: THE LAW OF THE SEA | OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE di Marcel Barrena, Spagna, Grecia, 2021, 111’ Cast: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan

