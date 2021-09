0 0

Il capitalismo è causa della distruzione dell’ambiente, ma nessuno si azzarda a porre questa relazione in termini espliciti. La più forte fonte di inquinamento è il bla-bla-bla – denunciato dalla svedese Greta e l’africana Vanessa – che avvolge e nasconde questo concetto. Un gas tossico di ipocrisia emesso dalle bocche dei governanti per sedare la domanda di giustizia ambientale e continuare ad avvelenare il mondo con il primato del profitto “planeticida”.

Così ai giovani si offrono convegni, per non prendere impegni. Il messaggio è chiaro: sfogatevi, ma poi lasciateci lavorare come prima, come sempre. Perché cambiare per smettere di inquinare costa e la nostra religione del profitto non ci consente di “sprecare” ricchezza per le vostre fisime. Quindi fate pure il Friday for Future, tanto poi arriva il Saturday for Present per continuare a bruciare fossili e il glorioso Sunday for the Past, perché da che mondo è mondo comandiamo noi: pochi, vecchi e ricchi. Voi giovani avete energia, ma noi il potere.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21