Afghanistan, un intero popolo sta annegando nella violenza dei talebani

0 0

C’è il naufragio in mare, che conosciamo bene nel Mediterraneo; ma c’è anche il naufragio in terra, come in Afghanistan, dove un intero popolo sta annegando nella violenza dei talebani, che stanno riconquistando il paese. E praticheranno la stessa angheria che già sperimenta vent’anni fa con la violazione dei diritti umani e la feroce sottomissione delle donne. Ora l’Afghanistan sta ripiombando in quell’oscurantismo, nella totale indifferenza dell’Occidente. Con gli Usa e alleati vari (tra cui l’Italia) che in vent’anni di mera occupazione militare, non hanno saputo sviluppare né una società civile preparata, né istituzioni efficienti e prive di corruzione. Gli unici agenti di cambiamento sono stati le Ong e il volontariato internazionale, che hanno operato a stretto contatto con la popolazione.

Che ne sarà dell’Afghanistan quando i talebani arriveranno a Kabul? Fatti loro, è la risposta non detta dell’Occidente Che lascia cadere nel nulla i drammatici rapporti dell’inviata Onu, Deborah Lyons. Certo, se in quelle terre ci fossero stati giacimenti di petrolio o di minerali rari, l’indignazione speculativa sarebbe esplosa in un attimo. Ma donne, bambini e capre hanno diritto solo all’indifferenza compassionevole.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21