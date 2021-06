Pesaro film  fest 2021.  “Capitan Didier”,  vincitore di “Una storia per Emergency”

0 0

Il concorso “Una storia per EMERGENCY” è realizzato insieme a RAI CINEMA. Il bando per sceneggiature di cortometraggi sui temi della pace, dell’accoglienza e della solidarietà, è dedicato a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Dal palco della Mostra del nuovo cinema di Pesaro – quest’anno Charity Partner del festival – prima della proiezione del corto vincitore del 2021 è arrivato l’invito, a chi avesse una proposta nel cassetto, ad inviarla entro il 30 giugno. Il film premiato s’intitola “Capitan Didier”. Roberta Palmieri, la giovane sceneggiatrice, si è aggiudicata un premio di 500 euro e il film è stato prodotto da GROENLANDIA, una casa nata dall’incontro dei registi Matteo Rovere e Sidney Sibilia.

Capitan Didier racconta di un bambino di sette-otto anni di origine subsahariana che ha il sogno di costruire una barca fatta con i cartoni della pizza che suo padre, rider presso la pizzeria di una città italiana, distribuisce ai clienti. Ogni sera il papà ne porta uno, con dentro una pizza che poi mangiano insieme. Didier non vede l’ora di partire con la sua imbarcazione, ma una notte, durante le ore di servizio del padre, una tempesta d’acqua la distrugge … Questa la motivazione della giuria che ha scelto il lavoro di Roberta Palmieri: “Per la capacità di raccontare con un linguaggio cinematografico forte ed evocativo un aspetto intimo del rapporto tra popoli diversi. Utilizzando un preciso simbolismo, la sceneggiatura di Capitan Didier non risparmia riferimenti chiari ai rischi che corre chi va in cerca di un destino migliore, facendo riecheggiare una realtà concreta e al tempo stesso fiabesca con la capacità del piccolo Didier di catapultarsi nel mondo che sogna. La sceneggiatura sottolinea inoltre la potenza senza tempo del rapporto tra padri e figli, facendo sì che il messaggio di solidarietà risulti ancora più caldo”.

La giuria era composta da Jasmine Trinca (attrice), Laura Delli Colli (Sngci, Festa del Cinema di Roma), Carlo Brancaleoni (Rai Cinema), Costanza Quatriglio (regista), Matteo Rovere (Groenlandia), Alessandra De Luca (giornalista, Avvenire) e Michela Greco (EMERGENCY).

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21